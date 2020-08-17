Президент Беларуси Александр Лукашенко допустил проведение новых президентских выборов после принятия обновленной Конституции, пишет РИА «Новости».

«Будет так, мужики. Нам надо принять новую Конституцию, что вы и хотели, и даже альтернативщики не были против. Ее должны принять на референдуме, потому что мы прежнюю конституцию принимали на референдуме, и по новой конституции провести, если вы хотите, выборы — и парламента, и президента, и местных органов власти», — сказал Лукашенко на встрече с работниками Минского завода колесных тягачей.

Лукашенко отметил, что работа над новой Конституцией уже идет. По его словам, ему принесли два варианта, но он их отклонил, так как они мало отличаются от нынешнего. Лукашенко заявил, что в новой Конституции могут появиться положения, предусматривающие перераспределение власти. Он выразил готовность поделиться властными полномочиями, «но не под давлением и не через улицу».

Лукашенко выступил перед рабочими МЗКТ утром 17 августа. В ходе своего выступления он заявил, что «не отдаст страну», а новых выборов «не будет, пока его не убьют». Зрители начали скандировать «Уходи!», на что Лукашенко ответил: «Спасибо, я сказал все. Можете кричать «Уходи». После этого он покинул предприятие.