Российских учителей обяжут носить маски в школе

Минпросвещения обяжет учителей носить маски в школах в новом учебном году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на горячую линию министерства.

Если учителя не будут выполнять это требование, родители смогут обратиться в администрацию школы. Детей заставлять носить маски не будут, но они смогут их надеть, если на этом настаивают родители.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в московских школах ограничат передвижение, — учащиеся будут заниматься в одном классе, а в другой переходить только по мере необходимости.

Учебный год начнется в России 1 сентября, но школьных линеек и других массовых мероприятий не будет. Учебные заведения будут работать по новым требованиям: усиленная дезинфекция, измерение температуры на входе, наблюдение за состоянием учителей и учащихся.