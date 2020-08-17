В России запретили движение АУЕ. Организацию признали экстремистской

Верховный суд России признал экстремистским общественное движение «Арестанское уголовное единство» (АУЕ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Как рассказала представительница суда, он удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России. Заседание проходило в закрытом режиме, пишет «Лента.ру» со ссылкой на свои источники.

С 17 августа организация запрещена на территории России, а действия тех, кто пропагандирует идеи АУЕ или склоняет молодежь к криминальной деятельности, попадают под статью уголовного кодекса 282.1 («Организация экстремистского сообщества»). Максимальное наказание по ней — до 12 лет тюрьмы и штраф до 700 тыс. рублей.

14 августа генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил усилить профилактику вовлечения подростков в деструктивные организации и движения. Особое внимание, по его словам, следует уделить идеологии движения АУЕ и борьбе с распространением идей движения среди тинейджеров.

АУЕ пропагандирует насилие, отрицание морали и любых форм управления, борьбу с правоохранительными органами и властями.