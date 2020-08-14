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ЦИК объявил о победе Лукашенко на выборах, умерла мать Моррисси и другие новости дня 20:50 Дайджест
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ЦИК объявил о победе Лукашенко на выборах, умерла мать Моррисси и другие новости дня

Федор Кузьмин
Сегодня в 20:50

Центризбирком Беларуси объявил Александра Лукашенко победителем на президентских выборах. Согласно данным ЦИК, его поддержали 80,10% избирателей, а Светлану Тихановскую — 10,12%.

Светлана Тихановская объявила о создании совета по передаче власти в Беларуси. В него должны войти трудовые коллективы, партии, профсоюзы и другие организации. Политик также призвала международное сообщество помочь наладить диалог с правительством Лукашенко.

МВД Беларуси отвергло обвинения в избиении и пытках задержанных на протестах граждан. «Издевательств никаких не было», — заявил замминистра внутренних дел Александр Барсуков.

В России за прошедшие сутки выявили 5065 новых пациентов с COVID-19. Всего в стране коронавирусом заразились уже 912 823 человека.

Видеоблогер Андрей Пыж с канала Urbanturizm, обвиненный по делу о гостайне, частично признал вину. Дело ведут сразу 12 следователей, за Пыжом следили около года, а по данным Baza, блогера могли арестовать из‑за сбора им информации о Метро-2.

Станцию метро «Рижская» в Москве закроют на один год. С 22 августа там начнут реставрировать вестибюль и ремонтировать эскалатор.

Бывший фронтмен группы The Smiths Моррисси сообщил о смерти своей матери. Ее похоронят в Дублине.

Журналист Карен Шаинян выпустил фильм «Чеченская война с ЛГБТ» о преследовании геев и лесбиянок в Чечне. В своей картине журналист хотел ответить на вопрос, почему подобное в принципе возможно в России.

Группа Little Big выпустила новый клип «Tacos», Linkin Park показали ранее неизданную песню и анонсировали перевыпуск альбома «Hybrid Theory», Йоунси из Sigur Rós и Элизабет Фрейзер из Cocteau Twins поделились клипом «Cannibal», а шотландское трио Biffy Clyro представило девятую пластинку «A Celebration of Endings».

22 августа «Афиша Daily» в рамках «Лета на «Стрелке» проведет Summit Z8 — на нем представители поколения Z расскажут, каким будет завтрашний день. В течение этого дня во дворе Института «Стрелка» выступят молодые люди от 18 до 25 лет, которых объединят пассионарность и неравнодушие к будущему.

Летний кинотеатр Garage Screen покажет с 19 по 25 августа все фильмы международной программы Московского международного фестиваля экспериментального кино и ретроспективу работ Барбары Хаммер. Зрители смогут увидеть 29 короткометражных картин от режиссеров из 21 страны мира.

И еще одна отличная новость: вместе с «Ситимобилом» мы сделали печатный путеводитель по Подмосковью. В нем 10 небанальных вариантов, как провести выходные за городом. Охотьтесь за путеводителем, заказывая поездки через «Ситимобил»!

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

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