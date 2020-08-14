В России за сутки снова выявили чуть более 5000 случаев заражения коронавирусом

В России за прошедшие сутки выявили 5 065 новых пациентов с COVID-19, сообщает оперативный штаб Москвы по контролю ситуации с пандемией. Всего в стране коронавирусом заразились уже 912 823 человек.

Больше всего новых случаев, как обычно, зарегистрировано в Москве — 688, также много больных в Петербурге (159), Подмосковье (156) и Свердловской области (154).

За сутки умерли 114 человек с подтвержденным COVID-19 (15 498 за все время), выздоровели 6 568 (722 964 за все время).