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В России за сутки снова выявили чуть более 5000 случаев заражения коронавирусом

Илья Голубев
Сегодня в 10:47

В России за прошедшие сутки выявили 5 065 новых пациентов с COVID-19, сообщает оперативный штаб Москвы по контролю ситуации с пандемией. Всего в стране коронавирусом заразились уже 912 823 человек.

Больше всего новых случаев, как обычно, зарегистрировано в Москве — 688, также много больных в Петербурге (159), Подмосковье (156) и Свердловской области (154).

За сутки умерли 114 человек с подтвержденным COVID-19 (15 498 за все время), выздоровели 6 568 (722 964 за все время).

© стопкоронавирус.рф

По данным Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом заразились уже почти 21 млн человек. С начала пандемии большинство — почти 13 млн — выздоровели, умерли 759 тыс. пациентов с COVID-19.

Больше всего заражений зарегистрировано в США — 5,2 млн случаев, на втором месте этого антирейтинга Бразилия (3,2 млн), а на третьем — Индия (2,4 млн). Россия по числу зараженных находится на четвертом месте.

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