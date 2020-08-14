Блогер Пыж, обвиненный по делу о гостайне, частично признал вину. Дело ведут сразу 12 следователей

Обвиненный в незаконном доступе к государственной тайне видеоблогер Андрей Пыж, известный как Андрей МШ, частично признал вину. Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на слова его адвоката Алексея Хальзова.

Хальзов рассказал, что Пыж перевез в Украину информацию, имевшую гриф секретности, и намеревался использовать ее для одного из своих видео. Торговать ей он не собирался. Адвокат уточнил, что Пыж признал вину, потому что боялся, что его дело переквалифицируют на более серьезное, «будут вменять шпионаж». По делу назначена экспертиза.

Отмечается, что делом Пыжа занимаются сразу 12 следователей, группу возглавляет замначальника московского управления ФСБ Максим Вешкин, несколько лет назад расследовавший дела об экстремизме националиста Дмитрия Демушкина и публициста Бориса Стомахина.

Блогера задержали в московском кафе, когда он был на встрече. Как сообщил Хальзов, за Пыжом давно следили — с тех пор, как он путешествовал по Европе и летал в Нормандию. По делу провели обыски, в том числе в Петербурге. Следователи опросили девушку блогера, ее попросили дать личностную характеристику задержанного.

Следствие заявляет, что файлы, найденные на флешке блогера составляют государственную тайну. Что это за файлы, не уточняется, однако Хальзов заявил, что это «не ракеты и не энергетика». Издание Baza со ссылкой на свои источники пишет, что Пыжа могли задержать из‑за сбора блогером информации о метро-2 — сети подземных путей в Москве, которую многие считают городской легендой.

«По информации источников «Базы», Пыжа задержали за подготовку к съемкам и сбор информации о каком‑то закрытом транспортном объекте и многое указывает на то, что это именно метро-2», — говорится в материале издания.

Об аресте Пыжа стало известно 12 августа. Блогер, по сообщениям его друзей, исчез 5 августа, а постановление о его аресте было датировано 6 августа. Член московской ОНК Марина Литвинович рассказала, что встретила блогера в СИЗО «Лефортово». Она сообщила, что у Пыжа нет передач, одежды и нормальной еды.

Пыжа обвиняют в незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну, и распространении этой тайны с перемещением ее носителей за рубеж (пункт «д» части 2 статьи 283.1 УК РФ). По этой статье блогер может получить от трех до восьми лет колонии.

Блогер снимает видео на заброшенных и промышленных объектах для своего канала Urbanturizm, увлекается сталкеризмом. К примеру, Пыж ездил на строящуюся атомную станцию в Ленинградской области, проникал в реактор Горьковской атомной котельной, снимал на радиолокационной станции в Оленегорске. В 2016 году суд оштрафовал его на 75 тыс. рублей за незаконное проникновение в коллектор отвода реки Дачная в реку Красненькая. Позже решение отменили, а дело прекратили.