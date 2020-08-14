Журналист Карен Шаинян выпустил фильм о преследовании геев и лесбиянок в Чечне. Он выложил его на своем ютьюб-канале.
Видеоролик под названием «Чеченская с ЛГБТ» длится чуть больше часа. Имена и голоса главных героев в нем изменены. Сам автор сравнивает его с фильмом телеканала HBO «Добро пожаловать в Чечню», где также рассказывается о том, как чеченские силовики ловят и убивают ЛГБТ-людей.
Однако Шаинян уточняет, что, в отличие от фильммейкеров HBO, он хотел ответить на вопрос, почему подобное возможно в российской республике. Для этого он поговорил с авторами и героями «Добро пожаловать в Чечню», с пострадавшими чеченцами и с людьми, которые работают с Чечней, а на основе этого материала снял собственную картину.
«Фильм Дэвида Франса показывает несколько историй реальных людей, которым удалось спастись. Фильм дает представление о том, что происходит в республике, но лично мне в нем не хватило ответа на вопрос, почему это происходит, почему именно сейчас и именно в Грозном? Почему это не так в соседнем Дагестане, например, и почему до 2017 года в самом Грозном насилие над ЛГБТ-людьми не было таким массовым и открытым?» — говорится в описании к видео.
Шаинян отметил, что «копнул совсем неглубоко, но привычная твердая почва моментально ушла у него из‑под ног», а фильм получился не об отдельном регионе России, а о стране в целом. «Чтобы понять, что происходит в Чечне, достаточно внимательно посмотреть на себя в зеркало», — написал Шаинян.
Журналист также указал, что после выхода фильма HBO американский конгресс внес членов семьи лидера республики Рамзана Кадырова в список персон-нонграта, а российские селебрити устроили флешмоб в поддержку главы Чечни. «Короче, санкции — привычный способ общения с Россией — привел к привычному напряжению и взаимному презрению, от которого вряд ли полегчает ЛГБТ-людям Чечни», — заключил Шаинян.