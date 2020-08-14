перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Тихановская объявила о создании совета по передаче власти в Беларуси 16:27
«Афиша Daily» 22 августа проведет саммит зумеров на «Стрелке» 15:57
Станцию метро «Рижская» в Москве закроют на один год 15:55
Карен Шаинян выпустил фильм о преследовании геев и лесбиянок в Чечне 15:18
Little Big выпустили новый клип «Tacos» 14:45
Музей «Гараж» Музей «Гараж» покажет международную программу кинофестиваля MIEFF
Музей «Гараж» покажет международную программу кинофестиваля MIEFF 14:19
ЦИК Беларуси объявил Лукашенко победителем на выборах 14:17
Светлана Тихановская призвала глав городов Беларуси возглавить мирные собрания граждан 13:44
Послушайте новый сингл психоделик-группы Stone Submarines — это часть кампании по спасению океанов 12:50
«Остановите насилие!»: у посольства Беларуси в Москве пройдет акция в поддержку белорусских женщин 12:26
US Department of Defense Минобороны США снова будет искать НЛО
Минобороны США снова будет искать НЛО 11:52
В России за сутки снова выявили чуть более 5000 случаев заражения коронавирусом 10:47
«Издевательств не было»: в МВД Беларуси отрицают избиения и пытки задержанных на протестах граждан 9:55
Linkin Park выпустили неизданную ранее песню и анонсировали переиздание «Hybrid Theory» 9:30
Инди-рок-дуэт Whitney выпустил кавер-альбом «Candid» 4:03
Biffy Clyro представили девятый студийный альбом 3:39
вДудь/YouTube Вышел новый «вДудь». Его героем стал журналист и создатель «Нашествия» Михаил Козырев
Вышел новый «вДудь». Его героем стал журналист и создатель «Нашествия» Михаил Козырев 2:52
В Ленинградской области появится велодорожка в Финляндию 2:07
Рядом с домом Ива Сен-Лорана нашли труп, пролежавший там 30 лет 1:45
В России выйдет книга «Как сфальсифицировать выборы» Ника Чизмана и Брайана Клааса 1:00
Отключить рекламу

Карен Шаинян выпустил фильм о преследовании геев и лесбиянок в Чечне

Федор Кузьмин
Сегодня в 15:18

Журналист Карен Шаинян выпустил фильм о преследовании геев и лесбиянок в Чечне. Он выложил его на своем ютьюб-канале.

Видеоролик под названием «Чеченская с ЛГБТ» длится чуть больше часа. Имена и голоса главных героев в нем изменены. Сам автор сравнивает его с фильмом телеканала HBO «Добро пожаловать в Чечню», где также рассказывается о том, как чеченские силовики ловят и убивают ЛГБТ-людей.

Однако Шаинян уточняет, что, в отличие от фильммейкеров HBO, он хотел ответить на вопрос, почему подобное возможно в российской республике. Для этого он поговорил с авторами и героями «Добро пожаловать в Чечню», с пострадавшими чеченцами и с людьми, которые работают с Чечней, а на основе этого материала снял собственную картину.

«Фильм Дэвида Франса показывает несколько историй реальных людей, которым удалось спастись. Фильм дает представление о том, что происходит в республике, но лично мне в нем не хватило ответа на вопрос, почему это происходит, почему именно сейчас и именно в Грозном? Почему это не так в соседнем Дагестане, например, и почему до 2017 года в самом Грозном насилие над ЛГБТ-людьми не было таким массовым и открытым?» — говорится в описании к видео.

Шаинян отметил, что «копнул совсем неглубоко, но привычная твердая почва моментально ушла у него из‑под ног», а фильм получился не об отдельном регионе России, а о стране в целом. «Чтобы понять, что происходит в Чечне, достаточно внимательно посмотреть на себя в зеркало», — написал Шаинян.

Журналист также указал, что после выхода фильма HBO американский конгресс внес членов семьи лидера республики Рамзана Кадырова в список персон-нонграта, а российские селебрити устроили флешмоб в поддержку главы Чечни. «Короче, санкции — привычный способ общения с Россией — привел к привычному напряжению и взаимному презрению, от которого вряд ли полегчает ЛГБТ-людям Чечни», — заключил Шаинян.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Киллер по вызову
Внезапный комедийный триллер от сценариста «Бешеных псов» и «Криминального чтива»
хип-хоп
Matrang
Готовый к экспериментам поп-рэпер с лейбла «Gazgolder»
детектив
Начало
Навороченный триллер Кристофера Нолана про вора, проникающего в мозги людей
комедия
Красотка в ударе
Отечественная комедия о том, что красота — в глазах смотрящего
короткометражный
Ночь пожирателей рекламы-2020
Лучшие рекламные ролики за одну ночь
перформанс
Человек из Подольска. Сережа очень тупой
Театральная инсталляция об абсурде в современной России
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить