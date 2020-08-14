Журналист Карен Шаинян выпустил фильм о преследовании геев и лесбиянок в Чечне. Он выложил его на своем ютьюб-канале.

Видеоролик под названием «Чеченская с ЛГБТ» длится чуть больше часа. Имена и голоса главных героев в нем изменены. Сам автор сравнивает его с фильмом телеканала HBO «Добро пожаловать в Чечню», где также рассказывается о том, как чеченские силовики ловят и убивают ЛГБТ-людей.

Однако Шаинян уточняет, что, в отличие от фильммейкеров HBO, он хотел ответить на вопрос, почему подобное возможно в российской республике. Для этого он поговорил с авторами и героями «Добро пожаловать в Чечню», с пострадавшими чеченцами и с людьми, которые работают с Чечней, а на основе этого материала снял собственную картину.