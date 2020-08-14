Йонси из Sigur Rós и Элизабет Фрейзер из Cocteau Twins выпустили клип «Cannibal»

Йонси из Sigur Rós выпустил клип на свой сингл «Cannibal», записанный вместе с Элизабет Фрейзер из Cocteau Twins. Трек появится на грядущем альбом Йонси, «Shiver», который выйдет 2 октября Krunk.

«Когда Sigur Rós только начали играть, нас всегда сравнивали с Cocteau Twins, что очень мне не нравилось. Ненавижу, когда меня с кем‑то сравнивают. Но потом я начал слушать Cocteau Twins, года два или три назад. Они так хороши, теперь мне понятны эти сравнения», — признался Йоун Тоур Биргиссон (это настоящее имя Йонси).