Моррисси сообщил о смерти своей матери

Легендарный музыкант и бывший фронтмен группы The Smiths Моррисси сообщил о смерти «своей горячо любимой матери и лучшего друга» Элизабет Энн Дуайер. Эта информация опубликована на сайте Morrissey Central.

Подробности не уточняются, известно только, что похоронят Элизабет Дуайер в столице Ирландии Дублине, где она родилась, проводить в последний путь мать великого музыканта могут все желающие выразить свои соболезнования (также можно отправить цветы).

Несколько дней назад Моррисси попросил своих фанатов по всему миру молиться за здоровье его тяжелобольной матери, находившейся тогда при смерти. «Она — это я, и без [нее] нет будущего», — признался тогда Моррисси, пояснив, что мать — единственная его радость в жизни.