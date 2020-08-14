перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Телеграм-канал Nexta Live рассказал об уголовном деле в отношении его создателя 18:00
Моррисси сообщил о смерти своей матери 17:53
Йонси из Sigur Rós и Элизабет Фрейзер из Cocteau Twins выпустили клип «Cannibal» 17:43
Рестораторы Пинский и Новиков откроют новую сеть ресторанов «Москва» 17:19
Serge Serebro/Wikipedia Тихановская объявила о создании совета по передаче власти в Беларуси
Тихановская объявила о создании совета по передаче власти в Беларуси 16:27
«Афиша Daily» 22 августа проведет саммит зумеров на «Стрелке» 15:57
Станцию метро «Рижская» в Москве закроют на один год 15:55
Карен Шаинян выпустил фильм о преследовании геев и лесбиянок в Чечне 15:18
Little Big выпустили новый клип «Tacos» 14:45
Музей «Гараж» Музей «Гараж» покажет международную программу кинофестиваля MIEFF
Музей «Гараж» покажет международную программу кинофестиваля MIEFF 14:19
ЦИК Беларуси объявил Лукашенко победителем на выборах 14:17
Светлана Тихановская призвала глав городов Беларуси возглавить мирные собрания граждан 13:44
Послушайте новый сингл психоделик-группы Stone Submarines — это часть кампании по спасению океанов 12:50
«Остановите насилие!»: у посольства Беларуси в Москве пройдет акция в поддержку белорусских женщин 12:26
US Department of Defense Минобороны США снова будет искать НЛО
Минобороны США снова будет искать НЛО 11:52
В России за сутки снова выявили чуть более 5000 случаев заражения коронавирусом 10:47
«Издевательств не было»: в МВД Беларуси отрицают избиения и пытки задержанных на протестах граждан 9:55
Linkin Park выпустили неизданную ранее песню и анонсировали переиздание «Hybrid Theory» 9:30
Инди-рок-дуэт Whitney выпустил кавер-альбом «Candid» 4:03
Biffy Clyro представили девятый студийный альбом 3:39
Отключить рекламу

Тихановская объявила о создании совета по передаче власти в Беларуси

Федор Кузьмин
Сегодня в 16:27

Светлана Тихановская объявила о создании Координационного совета, который обеспечит трансфер власти в Беларуси. Об этом пишет РИА «Новости».

«Я поручаю своему доверенному лицу Ольге Ковальковой и адвокату Максиму Знаку принимать заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан», — заявила она в обращении.

В совет, по словам Тихановской, должны войти трудовые коллективы, партии, профсоюзы и другие организации гражданского общества. Политик поблагодарила тех, кто поддерживал ее, и обратилась к международному сообществу с просьбой помочь организовать диалог с белорусскими властями.

Тихановская потребовала от власти отпустить всех задержанных, убрать с улиц городов ОМОН и войска и возбудить уголовные дела против тех, «кто отдавал преступные приказы избивать и стрелять в людей». «Мне было очень тяжело смотреть на то насилие, в которую власть погрузила наши города за последнюю неделю. Этого никогда не должно повториться», — заявила она.

«Я восхищаюсь белорусами. Спасибо, мои дорогие! Мы сделали невозможное. Мы показали, что нас большинство. И эта страна принадлежит нам, народу Беларуси, а не одному человеку», — написала в заключение Тихановская.

Ранее 14 августа ЦИК Беларуси объявил о победе Александра Лукашенко на президентских выборах. Лукашенко, согласно данным Центризбиркома, поддержали 80,10% избирателей, а Светлану Тихановскую — 10,12%.

Тихановская в этот же день выпустила третье обращение, в котором призвала мэров городов пойти на диалог с протестующими и организовать мирные собрания, а также поблагодарила своих сторонников, команды других оппозиционных кандидатов в президенты и напомнила, что на некоторых участках, где подсчет голосов проходил без фальсификаций (по мнению активистов), за нее проголосовали от 60% до 70% избирателей.

В Беларуси несколько дней продолжаются протесты, которые начались после объявления первых данных ЦИК о результатах выборов президента страны. Волнения быстро переросли в столкновения с полицией, против демонстрантов применяли резиновые пули и светошумовые гранаты.

К разгону демонстрантов присоединились военные, число задержанных достигло 7000 человек, против мирных невооруженных жителей применили огнестрельное оружие. Избивают и задерживают не только протестующих, но и журналистов — как российских, так и зарубежных. Очевидцы сообщают, что людей держат во дворах изоляторов на бетоне, сутками не кормят, дают воду из‑под крана, избивают, отношение силовиков к простым гражданам, недовольных итогом выборов, абсолютно бесчеловечное.

Перед выборами из страны были насильно высланы некоторые оппозиционные журналисты, двоих основных соперников Лукашенко задержала полиция, еще один уехал из страны, опасаясь преследования. Сама Тихановская после объявления результатов выборов была вынуждена покинуть страну и уехать в Литву, откуда было опубликовано другое обращение с неоднозначным содержанием.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Киллер по вызову
Внезапный комедийный триллер от сценариста «Бешеных псов» и «Криминального чтива»
хип-хоп
Matrang
Готовый к экспериментам поп-рэпер с лейбла «Gazgolder»
детектив
Начало
Навороченный триллер Кристофера Нолана про вора, проникающего в мозги людей
комедия
Красотка в ударе
Отечественная комедия о том, что красота — в глазах смотрящего
короткометражный
Ночь пожирателей рекламы-2020
Лучшие рекламные ролики за одну ночь
перформанс
Человек из Подольска. Сережа очень тупой
Театральная инсталляция об абсурде в современной России

Другие материалы по темам

Теги
Центризбирком России
РИА Новости
Люди
Светлана Тихановская
Александр Лукашенко
Ольга Ковалькова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить