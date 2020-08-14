Тихановская объявила о создании совета по передаче власти в Беларуси

Светлана Тихановская объявила о создании Координационного совета, который обеспечит трансфер власти в Беларуси. Об этом пишет РИА «Новости».

«Я поручаю своему доверенному лицу Ольге Ковальковой и адвокату Максиму Знаку принимать заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан», — заявила она в обращении.

В совет, по словам Тихановской, должны войти трудовые коллективы, партии, профсоюзы и другие организации гражданского общества. Политик поблагодарила тех, кто поддерживал ее, и обратилась к международному сообществу с просьбой помочь организовать диалог с белорусскими властями.

Тихановская потребовала от власти отпустить всех задержанных, убрать с улиц городов ОМОН и войска и возбудить уголовные дела против тех, «кто отдавал преступные приказы избивать и стрелять в людей». «Мне было очень тяжело смотреть на то насилие, в которую власть погрузила наши города за последнюю неделю. Этого никогда не должно повториться», — заявила она.

«Я восхищаюсь белорусами. Спасибо, мои дорогие! Мы сделали невозможное. Мы показали, что нас большинство. И эта страна принадлежит нам, народу Беларуси, а не одному человеку», — написала в заключение Тихановская.

Ранее 14 августа ЦИК Беларуси объявил о победе Александра Лукашенко на президентских выборах. Лукашенко, согласно данным Центризбиркома, поддержали 80,10% избирателей, а Светлану Тихановскую — 10,12%.

Тихановская в этот же день выпустила третье обращение, в котором призвала мэров городов пойти на диалог с протестующими и организовать мирные собрания, а также поблагодарила своих сторонников, команды других оппозиционных кандидатов в президенты и напомнила, что на некоторых участках, где подсчет голосов проходил без фальсификаций (по мнению активистов), за нее проголосовали от 60% до 70% избирателей.

В Беларуси несколько дней продолжаются протесты, которые начались после объявления первых данных ЦИК о результатах выборов президента страны. Волнения быстро переросли в столкновения с полицией, против демонстрантов применяли резиновые пули и светошумовые гранаты.

К разгону демонстрантов присоединились военные, число задержанных достигло 7000 человек, против мирных невооруженных жителей применили огнестрельное оружие. Избивают и задерживают не только протестующих, но и журналистов — как российских, так и зарубежных. Очевидцы сообщают, что людей держат во дворах изоляторов на бетоне, сутками не кормят, дают воду из‑под крана, избивают, отношение силовиков к простым гражданам, недовольных итогом выборов, абсолютно бесчеловечное.

Перед выборами из страны были насильно высланы некоторые оппозиционные журналисты, двоих основных соперников Лукашенко задержала полиция, еще один уехал из страны, опасаясь преследования. Сама Тихановская после объявления результатов выборов была вынуждена покинуть страну и уехать в Литву, откуда было опубликовано другое обращение с неоднозначным содержанием.