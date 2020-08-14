Linkin Park выпустили неизданную ранее песню и анонсировали переиздание «Hybrid Theory»

Альтернативная рок-группа Linkin Park анонсировала на 9 октября выход специального переиздания своего дебютного альбома «Hybrid Theory», которому в этом году исполнилось 20 лет, сообщает издание NME.

«Удивительно даже думать о том, что «Hybrid Theory» вышел 20 лет назад. Благодарить надо наших фанатов, из‑за них наше эпическое путешествие и продолжается столько времени. Мы посвящаем нашу музыку вам. Мы перепосвящаем «Hybrid Theory» вам», — заявили участники Linkin Park.