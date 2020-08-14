Linkin Park выпустили неизданную ранее песню и анонсировали переиздание «Hybrid Theory»

Альтернативная рок-группа Linkin Park анонсировала на 9 октября выход специального переиздания своего дебютного альбома «Hybrid Theory», которому в этом году исполнилось 20 лет, сообщает издание NME.
«Удивительно даже думать о том, что «Hybrid Theory» вышел 20 лет назад. Благодарить надо наших фанатов, из‑за них наше эпическое путешествие и продолжается столько времени. Мы посвящаем нашу музыку вам. Мы перепосвящаем «Hybrid Theory» вам», — заявили участники Linkin Park.
Переиздание выйдет сразу в нескольких форматах, включая огромную коробку с пятью CD, тремя пластинками и тремя DVD, книгу на 80 страниц, постер покойного участника группы Честера Беннингтона и другие бонусы. В переиздание также попадут 12 ранее неизданных треков той эпохи — один из них, «She Couldn’t» 1999 года, Linkin Park выпустили вместе с анонсом.
Мультиплатиновые Linkin Park собрались в 1996 году, но первые четыре года музыканты играли преимущественно альтернативный металл и ню-метал и выступали под именем Xero. Название и направление сменили в 2000 году.
Летом 2017 года группа Linkin Park потеряла своего вокалиста и фронтмена Честера Беннингтона. Тот покончил с собой 20 июля — ему был 41 год. «Афиша Daily» тогда оценила вклад Беннингтона в музыкальную индустрию. В 2018 году Linkin Park выпустили альбом «One More Light Live» в память о Беннингтоне. Только в этом апреле басист Linkin Park — Дейв Фаррелл — объявил, что группа работает над новым материалом.