Станцию метро «Рижская» в Москве закроют на один год

В Москве станцию метро «Рижская» Калужско-Рижской линии закроют 22 августа на один год для реставрации вестибюля и замены эскалаторов, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Уточняется, что у станции есть только один выход, поэтому для ремонта ее необходимо закрывать полностью. Для пассажиров запустят дополнительные бесплатные маршруты наземного транспорта между станциями «Рижская» и «Проспект Мира», при этом станция «Рижская» второго Московского центрального диаметра продолжит работу (подробную схему альтернативных маршрутов можно посмотреть здесь).

В июне стало известно, что по плану столичных властей в Новой Москве к 2035 году должны быть построены 25 новых станций метро и проложены 72 километра путей подземки. В прошлом декабре «Афиша Daily» разбиралась в хитросплетениях московского метро, которое с каждым годом становится все сложнее.