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Little Big выпустили новый клип «Tacos»

Федор Кузьмин
Сегодня в 14:45

Группа Little Big выпустила новый клип на трек «Tacos». Посмотреть его можно на ютьюбе.

В видео Ильич и остальные превращаются в еду и доводят до сумасшествия человека, пришедшего поесть на кухню. В клипе кетчуп выливают на лапшу вместо волос, Ильич топится в кастрюле с водой, а многочисленные помидоры и апельсины приносят в жертву голоду.

За музыку в видео отвечали лидер группы Илья Прусикин, Соня Таурская, Виктор Сибринин и Любим Хомчук.

Ранее другой клип Little Big — «Uno» — стал самым просматриваемым видео за историю «Евровидения».

Little Big должны были выступить на «Евровидении» в этом году, но из‑за пандемии коронавируса конкурс перенесли на следующий год. В 2021-м Little Big, как и все остальные участники, выступят на конкурсе, но уже с другой песней.

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