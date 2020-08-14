«Афиша Daily» 22 августа проведет саммит зумеров на «Стрелке»

22 августа «Афиша Daily» в рамках Лета на «Стрелке» проведет Summit Z8 — на нем представители поколения Z расскажут, каким будет завтрашний день. Узнать все подробности можно на сайте фестиваля.

В течение этого дня во дворе Института «Стрелка» выступят молодые люди от 18 до 25 лет, которых объединят пассионарность и неравнодушие к будущему. Также в рамках мероприятия состоится панельная дискуссия, показ короткометражных фильмов и выступления музыкальных исполнителей. Регистрация на каждый из блоков обязательна .

Выступления участников пройдут с 13.00 до 17.45:

13.00-13.25 — Секция «Медиа».

Арина Барабанова

«Искусственный интеллект против новостников: как журналистам выжить в новом мире»

13.25-13.50 — Секция «Мода»

Александра Манакина

«Новая мода: как индустрия работает с социальной повесткой и кому это нужно»

13.50-14.15 — Секция «Политика»

Елена Малевкина

«Политическое участие: как и почему каждый может влиять на окружающую среду»

14.15-14.40 — Секция «Еда»

Александр Мартынов

«Феномен мультипространства: бары и кафе как зеркало поколения»

15.00-15.25 — Секция «Культура»

Дмитрий Барченков

«Вырос на Marvel: Как поколение Z наплевало на норму в массовой культуре»

15.25-15.50 — Секция «Кино»

Егор Беликов

«Кино эпохи мефедронового шика: как современные контркультурные фильмы описывают поколение и будущее»

15.50-16.15 — Секция «Технологии»

Артур Минасян (Arthur Sozydai)

«Виртуальные люди»

16.30-16.55 — Секция «Урбанистика»

Ольга Лихенко

«Город социального расслоения: как выглядит неравенство на карте Москвы»

16.55– 17.20 — Секция «Экология»

София Батыршина

«Устойчивое развитие: как сделать Москву экологичной»

17.20 — 17.45 — Секция «Музыка»

Лидия Ильина

«Потому что страшно: как новая музыка рассказывает о политике в России»

В 18.00 начнется показ короткометражного кино, он продлится до 20.00. Картины покажут на русском языке. С 20.30 до 22.30 пройдут выступления музыкантов. В лайнапе — Avramova!, Лютик, Алмо, Amchi, «Магнитола», «Влажность».