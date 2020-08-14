Музей «Гараж» покажет международную программу кинофестиваля MIEFF

Летний кинотеатр Garage Screen музея современного искусства «Гараж» покажет с 19 по 25 августа все фильмы международной программы 5-го MIEFF (Московского международного фестиваля экспериментального кино) и ретроспективу работ Барбары Хаммер.

«В центре внимания фестиваля MIEFF — фильмы режиссеров и видеохудожников, работающих на стыке различных художественных практик. Выставочное пространство — такая же естественная среда обитания этих работ, как и кинозал», — объяснил куратор Garage Screen Евгений Гусятинский.

В эту неделю покажут 29 короткометражных фильмов от режиссеров из 21 страны мира (16 женщин и 18 мужчин). Победители программы будут объявлены 25 августа, они получат двухмесячную резиденцию в мастерских музея «Гараж» на ВДНХ в 2021 году и специальный приз от компании Kodak.

Кроме того, в рамках традиционной рубрики Close-up пройдет первая в России ретроспектива работ пионерки квир-кино Барбары Хаммер — в программе как ее ранние работы, так и фильмы 1970-90х годов.

Билеты на показы международной программы можно приобрести здесь, а на ретроспективу Барбары Хаммер — здесь.