«Издевательств не было»: в МВД Беларуси отрицают избиения и пытки задержанных на протестах граждан

«Издевательств никаких не было», — заявил Барсуков собравшимся у ворот минского Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина, прежде чем сесть в свой черный внедорожник и уехать.

Заместитель белорусского министра внутренних дел Александр Барсуков отрицает, что задержанных протестующих били и пытали, сообщает сайт Tut.by, чьи сотрудники выложили соответствующее видео в Telegram.

Барсуков приехал на Окрестина, чтобы наблюдать за освобождением задержанных на протестах граждан Белоруссии, которых удерживали в изоляторе. Власти обещали отпустить их до 6.00 14 августа — что действительно произошло этой ночью. Освобожденных белорусов встречали волонтеры, которые помогали им попасть домой — истории протестующих отличаются от версии Барсукова.

В Беларуси несколько дней продолжаются протесты, которые начались после объявления первых данных ЦИК о результатах выборов президента страны. Волнения быстро переросли в столкновения с полицией, против демонстрантов применяли резиновые пули и светошумовые гранаты.

К разгону демонстрантов уже присоединились военные, число задержанных достигло 7000 человек , против мирных невооруженных жителей применили огнестрельное оружие. Избивают и задерживают не только протестующих, но и журналистов — как российских, так и зарубежных. Очевидцы сообщают, что людей держат во дворах изоляторов на бетоне, сутками не кормят, дают воду из‑под крана, избивают, отношение силовиков к простым гражданам, недовольных итогом выборов, абсолютно бесчеловечное.

На самих выборах, по официальным данным, победил действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, который правит страной уже почти 30 лет. Перед выборами из страны были насильно высланы некоторые оппозиционные журналисты, двоих основных соперников Лукашенко задержала полиция, еще один уехал из страны, опасаясь преследования.