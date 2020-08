Шотландское трио Biffy Clyro представили девятый студийный альбом, который называется «A Celebration of Endings».

NME называет этот альбом «дико разнообразным». Издание советует: «Впустите этот альбом в свою жизнь и наслаждайтесь взрывом оптимизма». В пластинку вошли девять песен: «North of No South», «The Champ», «Weird Leisure», «Tiny Indoor Fireworks», «Worst Type of Best Possible», «Space», «End Of», «Instant History» и «The Pink Limit».