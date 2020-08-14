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Biffy Clyro представили девятый студийный альбом

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:39

Шотландское трио Biffy Clyro представили девятый студийный альбом, который называется «A Celebration of Endings».

NME называет этот альбом «дико разнообразным». Издание советует: «Впустите этот альбом в свою жизнь и наслаждайтесь взрывом оптимизма». В пластинку вошли девять песен: «North of No South», «The Champ», «Weird Leisure», «Tiny Indoor Fireworks», «Worst Type of Best Possible», «Space», «End Of», «Instant History» и «The Pink Limit».

«Концепция здесь заключается в том, что после того, как общество ускорилось до точки коллапса, мы зашли в тупик, где мы должны положить конец плохим новостям, учиться на своих ошибках и идти к просвещенному новому началу. Удивительно, но все это было написано до Covid-19 и социальных и политических восстаний, которые мы наблюдали в последние месяцы», — пишет NME.

Biffy Clyro — шотландская рок-группа, состоящая из Саймона Нила и братьев-близнецов Бэна и Джеймса Джонстонов. Коллектив появился в 1995 году и за 25 лет своего существования успел записать девять студийных альбомов. Пластинки Similarities (2014) и Ellipsis (2016) стали золотыми в Великобритании.

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