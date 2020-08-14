ЦИК Беларуси объявил Лукашенко победителем на выборах

Центризбирком Беларуси объявил Александра Лукашенко победителем на президентских выборах. Об этом сообщает ТАСС.
Лукашенко, согласно данным ЦИК, поддержали 80,10% избирателей, а Светлану Тихановскую — 10,12%.
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Центризбирком Беларуси объявил Александра Лукашенко победителем на президентских выборах. Об этом сообщает ТАСС.
Лукашенко, согласно данным ЦИК, поддержали 80,10% избирателей, а Светлану Тихановскую — 10,12%.
Новость дополняется
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