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ЦИК Беларуси объявил Лукашенко победителем на выборах

Федор Кузьмин
Сегодня в 14:17

Центризбирком Беларуси объявил Александра Лукашенко победителем на президентских выборах. Об этом сообщает ТАСС.

Лукашенко, согласно данным ЦИК, поддержали 80,10% избирателей, а Светлану Тихановскую — 10,12%.

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