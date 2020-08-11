Российская вакцина от коронавируса, выставка картин Цоя и другие новости дня

В России за сутки выявили 4945 новых пациентов с COVID-19, за время пандемии коронавирусом в стране заразились 897 599 человек. Во всем мире число заражений превысило 20 млн.

Президент России Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Путин сообщил, что прививку уже сделала одна из его дочерей, а в гражданский оборот вакцина поступит 1 января.

Оппозиционеры Беларуси создадут «комитет государственного спасения», который объединит недовольных властью «не вокруг лидера, а вокруг принципов». В комитет пригласят и Светлану Тихановскую, которая накануне покинула Беларусь и записала видеосообщение с просьбой к согражданам прекратить протесты.

У актера Михаила Ефремова случился инсульт на судебном заседании по делу об устроенном им ДТП, в котором погиб человек. Актера госпитализировали прямо из здания суда, заседание отложили до 12 августа.

Котельную бывшей ТЭЦ Трехгорной мануфактуры в Москве снесут, а на ее месте построят два небоскреба. Первое здание полностью закроет фасад корпуса мануфактуры, а второе перекроет часть неба и вид на Москву-реку жителям близлежащих домов.

В Пензе трансгендерную женщину Киру поместили в мужское отделение психдиспансера, где она пробудет две недели. Там у нее отобрали гормональные препараты, а один из санитаров приставал к ней и трогал за грудь.

В возрасте 73 лет умер известный российский философ Валерий Подорога. Его научные работы посвящены современным западным философам (Хайдеггеру, Фуко, Кьеркегору, Беньямину, Адорно и другим), проблеме телесности, русской и зарубежной литературе, мировому кино.

Генеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров снял документальный фильм «Хабаровск против Москвы. Шнуров против молчания». Сегодня картина вышла в эфире RTVI и на его ютьюб-канале.

В сети появился новый трейлер сериала Константина Богомолова «Хороший человек» о поисках ангарского маньяка. Роли в нем исполнили Никита Ефремов, Юлия Снигирь, Андрей Бурковский, Ксения Собчак и другие. Премьера запланирована на 20 августа.

Художественная галерея K Gallery открыла выставку картин Виктора Цоя, приуроченную к 30-летию со дня его смерти. Посетители могут оценить зеркало с полосатым котом, «лабиринт» на пищевой пленке, афишу к фильму «Игла» и многие другие работы музыканта.

С 21 по 30 августа в московском киноцентре «Октябрь» пройдет международный фестиваль документального кино «Докер». Зрителям покажут 45 картин из 35 стран мира, оценивать которые будет международное жюри. В программе фильмы — участники «Сандэнса», Берлинале, фестивалей в Торонто, Карловых Варах, Локарно и не только.