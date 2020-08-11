Сергей Шнуров снял фильм про митинги в Хабаровске. «Афиша Daily» публикует его отрывок

Генеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров снял документальный фильм «Хабаровск против Москвы. Шнуров против молчания». 11 августа картина выйдет в эфире RTVI и на его ютьюб канале.

Представители телеканала рассказали «Афише Daily», что фильм не ограничится репортажем с места событий, но даст представление о глубинных причинах конфликта на Дальнем Востоке.

Картина должна ответить на вопросы: кто стоит за протестами в Хабаровске? Какие истинные причины ареста народного избранника? Пойдет ли врио главы региона на выборы осенью? Почему местная полиция задерживает «мирных» митингующих? И как при многочисленных ресурсах Хабаровский край будет решать вопросы с дефицитом бюджетных средств?

«Афиша Daily» публикует отрывок фильма.