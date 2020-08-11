Число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 20 млн

Во всем мире коронавирусом заразились уже более 20 млн человек. Из них свыше 12,8 млн человек выздоровели, около 736 тыс. умерли, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.

Лидер по числу заражений — США. На страну приходится четверть всех случаев — 5,09 млн, за ней идут Бразилия (3,05 млн), Индия (2,26 млн), Россия (890 тыс.), ЮАР (563 тыс.) и Мексика (485 тыс.).

Отметка в 5 млн заразившихся была преодолена 21 мая, в 10 млн — 28 июня, в 15 млн — 23 июля.

В России уже третью неделю регистрируют менее 6 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки. Общее число зарегистрированных пациентов с коронавирусом в стране приближается к 900 тыс., из них 696 681 выздоровели, 15 тыс. — умерли.