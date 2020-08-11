В Петербурге открылась выставка картин Виктора Цоя

Художественная галерея KGallery открыла выставку картин Виктора Цоя, приуроченную к 30-летию со дня его смерти. Об этом пишет «Фонтанка».

Посетители выставки смогут оценить зеркало с нарисованным полосатым котом и запечатленный на пищевой пленке «лабиринт», рассмотреть созданную Цоем афишу к фильму «Игла» и проследить развитие творческого лейтмотива рок-музыканта — человека за рулем. Афиша к «Игле» стала символом всей выставки — она представляет собой автопортрет певца на фоне города, огней и фиолетового неба.

На экспозиции покажут все картины, которыми Цой украшал свою московскую квартиру. Сообщается, что зрителей ждет около сотни произведений, включая авторскую графику певца.

На втором этаже можно увидеть полароиды и личные вещи: фотопортрет, одежду, радиолу, обложку Rolling Stone с Дэвидом Боуи, принадлежавшую Цою. На фотографиях, которые также можно посмотреть в небольшом кинозале, изображен Цой в разной обстановке — например, на пляже в Латвии или сидящий на «допотопном тренажере».

Куратором выставки стал Дмитрий Мишенин из группы Doping Pong. Отмечается, что Цой-музыкант на выставке не разрывен с Цоем-художником, а необходимую интонацию экспозиции задает любовная линия из жизни певца.

Мишенин заявляет, что отличительными чертами творчества Цоя являются «черный юмор, гендерный конфликт и наскальный реализм». «Он изображал фантастический и «неоакадемический» мир будущего, наполненный разрушенными античными статуями и сверхзвуковыми самолетами», — говорится в кураторском тексте.

Экспозиция открыта до 13 сентября, уточняют организаторы. Подробности о выставке можно прочитать на официальном сайте KGallery.