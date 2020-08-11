перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Вышел новый трейлер сериала Константина Богомолова «Хороший человек» о поисках ангарского маньяка 11:19
Философский факультет РГГУ Умер философ Валерий Подорога
Умер философ Валерий Подорога 11:18
В России за сутки выявили менее 5000 случаев заражения коронавирусом 10:48
Светлана Тихановская покинула Беларусь Обновлено в 10:42
В Петербурге открылась выставка картин Виктора Цоя 10:32
Костюм Брэндона Ли из «Ворона» продали за 25 тыс. долларов 10:20
DC Universe/Instagram Warner Media устроила массовые увольнения в DC Universe и DC Comics
Warner Media устроила массовые увольнения в DC Universe и DC Comics 9:49
Число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 20 млн 8:55
HBO снимет документальный фильм о легендарном стендап-комике Джордже Карлине 4:02
Создатели песни «Despaсito» выиграли суд об авторских правах 3:40
Jorja Smith/YouTube Джорджа Смит выпустила клип на песню, посвященную движению Black Lives Matter
Джорджа Смит выпустила клип на песню, посвященную движению Black Lives Matter 3:03
Морской лед в Арктике может исчезнуть уже к 2035 году 2:11
Telegram внедрил «антицензурные инструменты» в Беларуси 1:37
Фуд-маркет, музей, концертный зал: из петербургского Главпочтамта сделают «Почтовый квартал» 0:49
Четвертый сезон «Фарго» выйдет в сентябре Вчера в 23:42
Taras Chernus/Unsplash Pornhub начал прерывать мужчинам порно-ролики, чтобы они задумались о женском оргазме
Pornhub начал прерывать мужчинам порно-ролики, чтобы они задумались о женском оргазме Вчера в 23:30
В Беларуси второй день протестов. Демонстрантов разгоняет не только ОМОН, но и военные Вчера в 22:55
Создатели «Рассказа служанки» и «Черного зеркала» проведут бесплатную онлайн-лекцию Вчера в 22:46
VI Международный фестиваль фейерверков пройдет в формате телешоу Вчера в 21:48
Водопады в Австралии начали течь снизу вверх. Это не обман зрения Вчера в 21:31
Отключить рекламу

В Петербурге открылась выставка картин Виктора Цоя

Федор Кузьмин
Сегодня в 10:32

Художественная галерея KGallery открыла выставку картин Виктора Цоя, приуроченную к 30-летию со дня его смерти. Об этом пишет «Фонтанка».

Посетители выставки смогут оценить зеркало с нарисованным полосатым котом и запечатленный на пищевой пленке «лабиринт», рассмотреть созданную Цоем афишу к фильму «Игла» и проследить развитие творческого лейтмотива рок-музыканта — человека за рулем. Афиша к «Игле» стала символом всей выставки — она представляет собой автопортрет певца на фоне города, огней и фиолетового неба.

На экспозиции покажут все картины, которыми Цой украшал свою московскую квартиру. Сообщается, что зрителей ждет около сотни произведений, включая авторскую графику певца.

На втором этаже можно увидеть полароиды и личные вещи: фотопортрет, одежду, радиолу, обложку Rolling Stone с Дэвидом Боуи, принадлежавшую Цою. На фотографиях, которые также можно посмотреть в небольшом кинозале, изображен Цой в разной обстановке — например, на пляже в Латвии или сидящий на «допотопном тренажере».

Куратором выставки стал Дмитрий Мишенин из группы Doping Pong. Отмечается, что Цой-музыкант на выставке не разрывен с Цоем-художником, а необходимую интонацию экспозиции задает любовная линия из жизни певца.

Мишенин заявляет, что отличительными чертами творчества Цоя являются «черный юмор, гендерный конфликт и наскальный реализм». «Он изображал фантастический и «неоакадемический» мир будущего, наполненный разрушенными античными статуями и сверхзвуковыми самолетами», — говорится в кураторском тексте.

Экспозиция открыта до 13 сентября, уточняют организаторы. Подробности о выставке можно прочитать на официальном сайте KGallery.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
триллер
Неистовый
Расселл Кроу в роли очень плохого парня, который преследует подрезавшую его женщину
хип-хоп
Matrang
Готовый к экспериментам поп-рэпер с лейбла «Gazgolder»
электроника
«Signal 2020»
Главный загородный рейв лета
триллер
Побег из Претории
Политический триллер со звездой «Гарри Поттера»
короткометражный
Ночь пожирателей рекламы-2020
Лучшие рекламные ролики за одну ночь
перформанс
Человек из Подольска. Сережа очень тупой
Театральная инсталляция об абсурде в современной России

Другие материалы по темам

Теги
Фонтанка.Ру
Люди
Виктор Цой
Дмитрий Мишенин
Дэвид Боуи
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить