перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
beneemusic/Instagram Послушайте милый сингл об улитках «Snail» от Бэни
Послушайте милый сингл об улитках «Snail» от Бэни 18:49
Фестиваль документального кино «Докер» пройдет в Москве в конце августа 18:43
Перформансы, Ленин и розовый телевизор: в Музее Москвы открылась выставка проектной школы «Каскад» 18:19
«Восстание масс» и «Как изменить жизнь за 4 недели»: что читали в Беларуси этим летом 17:47
SpaceX построит курорт у своего космодрома в Техасе 17:31
Shark Week / Twitter Майк Тайсон волновался из‑за боя с Роем Джонсом. Чтобы побороть страх, он спустился к акулам
Майк Тайсон волновался из‑за боя с Роем Джонсом. Чтобы побороть страх, он спустился к акулам 17:28
«Макдоналдс» подаст в суд на бывшего гендиректора. Его обвиняют в сексе с подчиненными 17:26
Котельную ТЭЦ Трехгорной мануфактуры снесут. На ее месте построят два небоскреба 17:00
В Индонезии вулкан уже три дня выбрасывает столбы пепла высотой несколько километров 16:21
Михаила Ефремова госпитализировали из здания суда в Боткинскую больницу. У актера инсульт Обновлено в 16:16
Elena Makeenko/Facebook Bookmate выпустил «Важные вещи» Елены Макеенко — путеводитель по современной русской прозе
Bookmate выпустил «Важные вещи» Елены Макеенко — путеводитель по современной русской прозе 16:13
Белорусская оппозиция создаст «комитет государственного спасения». В него позовут Тихановскую 16:06
Филипп Киркоров сыграет сказочного героя в «Последнем богатыре-3» 15:37
Трансгендерную женщину из Пензы поместили в мужское отделение психдиспансера 15:28
«Народ Беларуси сделал свой выбор»: Светлана Тихановская записала новое обращение к белорусам Обновлено в 14:43
Wikipedia Режиссер «Холопа» и «Текста» снимет триллер-нуар про Сергея Есенина
Режиссер «Холопа» и «Текста» снимет триллер-нуар про Сергея Есенина 14:21
В Минске пропали спецкор Znak.com и координаторы «Открытой России» 14:20
Сергей Шнуров снял фильм про митинги в Хабаровске. «Афиша Daily» публикует его отрывок 13:50
Телеграм-канал о протестах в Беларуси набрал 1 млн подписчиков. Пару дней назад их было 300 тыс. 13:12
David Clode/Unsplash Ученые: миллионы лет назад Землю населяли гигантские крокодилы с зубами «размером с банан»
Ученые: миллионы лет назад Землю населяли гигантские крокодилы с зубами «размером с банан» 12:59
Отключить рекламу

Фестиваль документального кино «Докер» пройдет в Москве в конце августа

Федор Кузьмин
Сегодня в 18:43

С 21 по 30 августа в московском киноцентре «Октябрь» при поддержке проекта «Каро.Арт» пройдет международный фестиваль документального кино «Докер». Купить билеты можно на сайте «Каро».

На фестивале покажут 45 фильмов из 35 стран мира, оценивать которые будет международное жюри. В программе этого года — фильмы-участники «Санденса», Берлинале, фестивалей в Торонто, Карловых Варах, Локарно и других. На «Докере» пройдут международные и российские премьеры. Правда все иностранные гости и члены жюри должны будут участвовать дистанционно по эпидемиологическим причинам.

Фестиваль состоит из двух основных конкурсных программ — полного и короткого метра. Также есть специальные секции: единственная в мире конкурсная программа фильмов об IT-технологиях «Let It Dok!», кинопрограмма семейного просмотра «DOKer Kids» и «Док Терапия», все показы которой пройдут с обсуждением просмотренного материала с психологами.

В рамках фестиваля пройдет индустриальная программа, включающая в себя мастер-классы и дискуссионные панели. Фильмы будут соревноваться в номинациях «Лучший фильм» (Гран При), «Лучшая режиссура», «Лучшая операторская работа», «Лучший монтаж», «Лучший звук», «Лучший короткометражный фильм», «Приз зрителей», «Лучший фильм в категории «Let IT Dok!». Оценивать работы будет международное профессиональное жюри и зрители.

В этом году, по словам организаторов, объектом исследования кинематографистов всего мира остается человек. Фильмы «Докера» рассказывают о новом поколении и мире без стереотипов. Откроет фестиваль российская премьера польского фильма «Уроки любви» о том, как 65-летняя женщина избавляется от влияния мужа-абьюзера и начинает жить так, как ей хочется. Показ картины пройдет в большом зале «Октября».

Основную программу фестиваля можно посмотреть здесь. В нее войдут фильмы «Акаса, мой дом» (Румыния), «Лавмобиль» (Германия), «Пена» (Россия), «Безумный Александр» (Канада), «Сделано в Китае» (Китай), «Исчезающая деревня» (Китай), «Принять вызов» (США), «Солнце внутри» (Бразилия), «Дитя любви» (Иран), «За горизонтом» (Чехия) и «Санкара жив» (Франция).

1 из 8
2 из 8
8 из 8
Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
триллер
Неистовый
Расселл Кроу в роли очень плохого парня, который преследует подрезавшую его женщину
хип-хоп
Matrang
Готовый к экспериментам поп-рэпер с лейбла «Gazgolder»
электроника
«Signal 2020»
Главный загородный рейв лета
триллер
Побег из Претории
Политический триллер со звездой «Гарри Поттера»
короткометражный
Ночь пожирателей рекламы-2020
Лучшие рекламные ролики за одну ночь
перформанс
Человек из Подольска. Сережа очень тупой
Театральная инсталляция об абсурде в современной России
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить