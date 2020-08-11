Фестиваль документального кино «Докер» пройдет в Москве в конце августа

С 21 по 30 августа в московском киноцентре «Октябрь» при поддержке проекта «Каро.Арт» пройдет международный фестиваль документального кино «Докер». Купить билеты можно на сайте «Каро».
На фестивале покажут 45 фильмов из 35 стран мира, оценивать которые будет международное жюри. В программе этого года — фильмы-участники «Санденса», Берлинале, фестивалей в Торонто, Карловых Варах, Локарно и других. На «Докере» пройдут международные и российские премьеры. Правда все иностранные гости и члены жюри должны будут участвовать дистанционно по эпидемиологическим причинам.
Фестиваль состоит из двух основных конкурсных программ — полного и короткого метра. Также есть специальные секции: единственная в мире конкурсная программа фильмов об IT-технологиях «Let It Dok!», кинопрограмма семейного просмотра «DOKer Kids» и «Док Терапия», все показы которой пройдут с обсуждением просмотренного материала с психологами.
В рамках фестиваля пройдет индустриальная программа, включающая в себя мастер-классы и дискуссионные панели. Фильмы будут соревноваться в номинациях «Лучший фильм» (Гран При), «Лучшая режиссура», «Лучшая операторская работа», «Лучший монтаж», «Лучший звук», «Лучший короткометражный фильм», «Приз зрителей», «Лучший фильм в категории «Let IT Dok!». Оценивать работы будет международное профессиональное жюри и зрители.
В этом году, по словам организаторов, объектом исследования кинематографистов всего мира остается человек. Фильмы «Докера» рассказывают о новом поколении и мире без стереотипов. Откроет фестиваль российская премьера польского фильма «Уроки любви» о том, как 65-летняя женщина избавляется от влияния мужа-абьюзера и начинает жить так, как ей хочется. Показ картины пройдет в большом зале «Октября».
Основную программу фестиваля можно посмотреть здесь. В нее войдут фильмы «Акаса, мой дом» (Румыния), «Лавмобиль» (Германия), «Пена» (Россия), «Безумный Александр» (Канада), «Сделано в Китае» (Китай), «Исчезающая деревня» (Китай), «Принять вызов» (США), «Солнце внутри» (Бразилия), «Дитя любви» (Иран), «За горизонтом» (Чехия) и «Санкара жив» (Франция).