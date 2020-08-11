Фестиваль документального кино «Докер» пройдет в Москве в конце августа

С 21 по 30 августа в московском киноцентре «Октябрь» при поддержке проекта «Каро.Арт» пройдет международный фестиваль документального кино «Докер». Купить билеты можно на сайте «Каро».

На фестивале покажут 45 фильмов из 35 стран мира, оценивать которые будет международное жюри. В программе этого года — фильмы-участники «Санденса», Берлинале, фестивалей в Торонто, Карловых Варах, Локарно и других. На «Докере» пройдут международные и российские премьеры. Правда все иностранные гости и члены жюри должны будут участвовать дистанционно по эпидемиологическим причинам.

Фестиваль состоит из двух основных конкурсных программ — полного и короткого метра. Также есть специальные секции: единственная в мире конкурсная программа фильмов об IT-технологиях «Let It Dok!», кинопрограмма семейного просмотра «DOKer Kids» и «Док Терапия», все показы которой пройдут с обсуждением просмотренного материала с психологами.