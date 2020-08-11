Путин: в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Президент сообщил, что прививку уже сделала одна из его дочерей. Он также выразил надежду, что впоследствии в мире появится много вакцин от коронавируса. Россия должна наладить массовый выпуск препарата, чтобы им могли воспользоваться все нуждающиеся, заявил президент, это будет сделано в ближайшее время. В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января, добавил Путин.

Вакцинация в России должна проводиться добровольно, отметил Путин. «Я знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и, повторяю, прошла все необходимые проверки», — сказал глава государства о российской вакцине.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что испытания показали высокую эффективность и безопасность вакцины. Препарат, по его словам, будет производиться Центром имени Гамалеи и компанией «Биннофарм», Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) инвестирует в производство и продвижение вакцины за рубежом. «Интерес к вакцине уже проявили ряд стран», — сказал министр.

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