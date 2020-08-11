Вышел новый трейлер сериала Константина Богомолова «Хороший человек» о поисках ангарского маньяка. Посмотреть его можно на ютьюб-канале онлайн-кинотеатра Start.

Сериал рассказывает о московском следователе Евгении Ключевской, которая приезжает в тихий городок Рубежный, чтобы проверить информацию о серийном убийце. Местные жители встречают ее холодно — каждый прячет свои скелеты в шкафу.

Напарником Евгении становится местный следователь Евгений Крутихин, тоже занимающийся поисками маньяка. «Сможет ли она понять, что ее единственный друг здесь и убийца — один и тот же человек?» — говорится в описании к сериалу.