Умер философ Валерий Подорога

В возрасте 73 лет умер известный российский философ, доктор философских наук Валерий Подорога. Об этом сообщается на сайте в фейсбуке Института философии РАН, в котором с 1997 года ученый заведовал сектором «Аналитической антропологии».
«В лице Валерия Александровича мы потеряли не только одного из влиятельнейших философов современности, но и прекрасного, отзывчивого человека», — заявили в институте.
Научные работы Подороги посвящены идеям современных западных философов (Хайдеггера, Фуко, Кьеркегора, Беньямина, Адорно и других), проблеме телесности, русской и зарубежной литературе, мировому кино. Всего за свою карьеру философ опубликовал более 20 монографий и около 200 научных статей и эссе.
Главным достижением Подороги считается разработка аналитической антропологии как философской дисциплины. При помощи этой исследовательской программы философ изучал литературу, опираясь не на сюжет или исторические условия создания произведения, а на его форму и структуру, без которых произведение не могло бы существовать.
Среди основных работ Валерия Подороги — монографии «Метафизика ландшафта» (1993, 2013), «Мимесис» (2006, 2011), «Вопрос о вещи» (2016), «Антропограммы» (2017) и двухтомник «Второй экран» (2017, 2020).
Подорога был известен не только в России, но и на Западе. В середине 90-х он работал приглашенным профессором научно-гуманитарного центра в Северной Каролине, также читал лекции в Корнеллском, Дюкскогом, Страсбургском и Лейпцигскогом университетах.