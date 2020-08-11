Котельную ТЭЦ Трехгорной мануфактуры снесут. На ее месте построят два небоскреба

Котельную бывшей ТЭЦ Трехгорной мануфактуры снесут, а на ее месте построят два небоскреба. Застройщик — группа компаний «Ташир» — согласовала работы с Градостроительно-земельной комиссией, передает телеканал РЕН-ТВ.
Первое здание на месте котельной полностью закроет фасад корпуса Трехгорной мануфактуры, а второе — примерно в 25 этажей — перекроет часть московского неба и вид на Москву-реку жителям близлежащих домов.
До 2016 года вся территория электростанции, включая пять ее корпусов, считалась памятником культурного наследия. Но после экспертизы, заказанной компанией «Ташир», охранную зону сократили почти вдвое, исключив из нее и котельную 1970 года постройки.
Здание котельной — неотъемлемая часть ансамбля электростанции. Комплекс ТЭЦ создает образ плывущего корабля, а трубы котельной выступают в этой задумке роли мачт, отмечает телеканал.
Постройка высотных домов на этом месте грозит проседанием грунта и может полностью уничтожить исторический объект, считают эксперты, опрошенные РЕН-ТВ. «Нагрузка будет грандиозная. Пострадает промышленный комплекс Трехгорной мануфактуры. Говорить о строительстве в этом районе — это уже абсурд. А тем более в таких объемах», — заявила член Экспертного совета по промышленному наследию Инна Крылова.
В пресс-службе ГК «Ташир» уверяют, что ни о каком сносе объекта культурного наследия речи не идет. «Практика перепрофилирования старых промышленных и производственных площадок в исторической зоне в общедоступные городские пространства уже давно и весьма успешно реализуется в Москве», — сказала глава пресс-службы Зара Аджемян.