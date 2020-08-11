Котельную ТЭЦ Трехгорной мануфактуры снесут. На ее месте построят два небоскреба

Первое здание на месте котельной полностью закроет фасад корпуса Трехгорной мануфактуры, а второе — примерно в 25 этажей — перекроет часть московского неба и вид на Москву-реку жителям близлежащих домов.

Котельную бывшей ТЭЦ Трехгорной мануфактуры снесут, а на ее месте построят два небоскреба. Застройщик — группа компаний «Ташир» — согласовала работы с Градостроительно-земельной комиссией, передает телеканал РЕН-ТВ.

До 2016 года вся территория электростанции, включая пять ее корпусов, считалась памятником культурного наследия. Но после экспертизы, заказанной компанией «Ташир», охранную зону сократили почти вдвое, исключив из нее и котельную 1970 года постройки.

Здание котельной — неотъемлемая часть ансамбля электростанции. Комплекс ТЭЦ создает образ плывущего корабля, а трубы котельной выступают в этой задумке роли мачт, отмечает телеканал.

Постройка высотных домов на этом месте грозит проседанием грунта и может полностью уничтожить исторический объект, считают эксперты, опрошенные РЕН-ТВ. «Нагрузка будет грандиозная. Пострадает промышленный комплекс Трехгорной мануфактуры. Говорить о строительстве в этом районе — это уже абсурд. А тем более в таких объемах», — заявила член Экспертного совета по промышленному наследию Инна Крылова.

В пресс-службе ГК «Ташир» уверяют, что ни о каком сносе объекта культурного наследия речи не идет. «Практика перепрофилирования старых промышленных и производственных площадок в исторической зоне в общедоступные городские пространства уже давно и весьма успешно реализуется в Москве», — сказала глава пресс-службы Зара Аджемян.