Трансгендерную женщину из Пензы поместили в мужское отделение психдиспансера

В Пензе трангендерную женщину Киру поместили в мужское отделение психдиспансера. Там у нее отобрали гормональные препараты, а один из санитаров приставал к ней и трогал за грудь. Об этом Кира написала в своем телеграм-канале.

Как отмечает «ОВД-Инфо», без гормонотерапии у женщины могут начаться проблемы с почками и печенью, а ее внешность станет более маскулинной.

В психдиспансер женщина попала 5 августа и пробудет там две недели. В сообщении от 10 августа Кира написала, что с ней все хорошо и ее не обижают.

Поместить Киру в психдиспансер решила медкомиссия в рамках уголовного дела о публичных призывах к экстремизму. Дело завели 1 июня в связи с уже удаленным комментарием в соцсети «о революции и насилии в отношении представителей власти», уточняет «ОВД-Инфо».

На допросе Киру обзывали «геем» и ударили головой об стену, вынудив дать на камеру признательные показания. Женщину внесли в список экстремистов и террористов, сейчас она находится под подпиской о невыезде.