«Народ Беларуси сделал свой выбор»: Светлана Тихановская записала новое обращение к белорусам

«Уважаемые граждане Республики Беларусь! Я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Беларусы, я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких», — сказала Тихановская в 37-секундном ролике.

Политик призвала белорусов не участвовать в протестах и признать победившего на выборах Александра Лукашенко в качестве президента.

Утром 11 августа стало известно, что Тихановская покинула Беларусь. В штабе кандидатки в президенты рассказали, что у нее «не было выбора». Сама Тихановская заявила в своем первом видеообращении, что решение об отъезде приняла самостоятельно и уехала в Литву к детям.

«Я думала, что эта кампания меня очень сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу все. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально», — заявила она.

По данным штаба Тихановской, в разных регионах страны она набрала от 70 до 80% голосов. Предварительные данные белорусского ЦИК показывают обратные цифры — у Лукашенко 80,23%, у Тихановской 9,9%.

После объявления первых данных ЦИК о результатах выборов в Беларуси начались массовые протесты, которые переросли в столкновения с полицией. Против демонстрантов применяли резиновые пули и светошумовые гранаты, заведены десятки уголовных дел, более 3 тыс. человек задержаны. Во вторую ночь протестов к разгону демонстрантов присоединились военные.

10 августа Тихановская обжаловала результаты президентских выборов. Вечером того же дня появились сообщения, что ее заблокировали в здании ЦИК и не выпускали оттуда. Ближе к ночи она вышла из Центризбиркома, сказала, что «приняла решение» и уехала в неизвестном направлении. Глава МИД Литвы заявил, что Тихановская была задержана в Беларуси на 7 часов.