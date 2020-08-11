В России за сутки выявили менее 5000 случаев заражения коронавирусом

Больше всего новых заболевших в Москве и Свердловской области, Петербурге, Московской, Ростовской, Иркутской областях, Красноярском крае, Нижегородской и Ульяновской областях.

В России за сутки выявили 4945 случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

Число выписанных по выздоровлению превысило число заразившихся. За сутки выздоровели 6494 человека, за все время — 703 175. Умерли 130 пациентов, за весь период — 15 131. Всего в стране зафиксировано 897 599 заболевших.

Во всем мире коронавирусом заразились уже более 20 млн человек. Из них свыше 12,8 млн человек выздоровели, около 736 тыс. умерли, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.

Лидер по числу заражений — США. На страну приходится четверть всех случаев — 5,09 млн, за ней идут Бразилия (3,05 млн), Индия (2,26 млн), Россия (890 тыс.), ЮАР (563 тыс.) и Мексика (485 тыс.).