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Михаила Ефремова госпитализировали из здания суда с подозрением на инсульт

Федор Кузьмин
Сегодня в 15:04

Актера Михаила Ефремова госпитализировали из здания Пресненского суда с подозрением на инсульт. Об этом сообщает ТАСС.

Для того чтобы вынести актера на улицу, где его ждала скорая помощь, понадобились четыре человека. Судебным приставам пришлось оттеснить толпу и закрыть суд на вход.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев уточнил, что артиста госпитализировали в бессознательном состоянии. Он заявил, что Ефремову «необходима мера реанимации». Накануне Пашаев сообщал, что состояние актера сильно ухудшилось. Ефремов смог выйти из автомобиля только с помощью приставов и сильно хромая.

Судебное заседание по делу Ефремова отложили до 12 августа.

Предыдущее заседание прошло 5 августа. На нем Ефремов отказался признавать вину в ДТП, повлекшем за собой смерть человека. «Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню?» — сказал тогда он.

Ефремов попал в аварию 8 июня. Он пересек двойную сплошную в районе Смоленской площади, выехал на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями. Сам актер практически не пострадал, водитель грузового фургона Сергей Захаров погиб.

Позже в крови у Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. На актера завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

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