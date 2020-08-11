Михаила Ефремова госпитализировали из здания суда с подозрением на инсульт

Актера Михаила Ефремова госпитализировали из здания Пресненского суда с подозрением на инсульт. Об этом сообщает ТАСС.

Для того чтобы вынести актера на улицу, где его ждала скорая помощь, понадобились четыре человека. Судебным приставам пришлось оттеснить толпу и закрыть суд на вход.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев уточнил, что артиста госпитализировали в бессознательном состоянии. Он заявил, что Ефремову «необходима мера реанимации». Накануне Пашаев сообщал, что состояние актера сильно ухудшилось. Ефремов смог выйти из автомобиля только с помощью приставов и сильно хромая.