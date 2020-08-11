Михаила Ефремова госпитализировали из здания суда с подозрением на инсульт

Актера Михаила Ефремова госпитализировали из здания Пресненского суда с подозрением на инсульт. Об этом сообщает ТАСС.
Для того чтобы вынести актера на улицу, где его ждала скорая помощь, понадобились четыре человека. Судебным приставам пришлось оттеснить толпу и закрыть суд на вход.
Адвокат Ефремова Эльман Пашаев уточнил, что артиста госпитализировали в бессознательном состоянии. Он заявил, что Ефремову «необходима мера реанимации». Накануне Пашаев сообщал, что состояние актера сильно ухудшилось. Ефремов смог выйти из автомобиля только с помощью приставов и сильно хромая.
Судебное заседание по делу Ефремова отложили до 12 августа.
Предыдущее заседание прошло 5 августа. На нем Ефремов отказался признавать вину в ДТП, повлекшем за собой смерть человека. «Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню?» — сказал тогда он.
Ефремов попал в аварию 8 июня. Он пересек двойную сплошную в районе Смоленской площади, выехал на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями. Сам актер практически не пострадал, водитель грузового фургона Сергей Захаров погиб.
Позже в крови у Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. На актера завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.