Светлана Тихановская покинула Беларусь

Единая кандидатка от оппозиции на прошедших в Беларуси президентских выборах Светлана Тихановская уехала из страны. Сейчас она находится в Литве, сообщил глава местного МИД Линас Линкявичюс, заверив, что она «в безопасности».

Детали пересечения границы между государствами Линкявичюс не уточнил, штаб Тихановской, как и власти Беларуси, информацию пока не прокомментировали.

На прошедших 9 августа президентских выборах в Беларуси Тихановская стала главной соперницей Александра Лукашенко. После ареста ее мужа Сергея Тиахновского и экс-банкира Виктора Бабарико, считавшихся самыми сильными оппозиционными кандидатами, Тихановской удалось зарегистрироваться на выборах. А позже оппозиция объединилась вокруг нее, как единого кандидата.

По данным штаба Тихановской, в разных регионах страны она набрала от 70 до 80% голосов. Предварительные данные белорусского ЦИК показывают обратные цифры — у Лукашенко 80,23%, у Тихановской 9,9%.

После объявления первых данных ЦИК о результатах выборов в Беларуси начались массовые протесты, которые переросли в столкновения с полицией. Против демонстрантов применяли резиновые пули и светошумовые гранаты, заведены десятки уголовных дел, более 3 тыс. человек задержаны. Во вторую ночь протестов к разгону демонстрантов присоединились военные.

10 августа Тихановская обжаловала результаты президентских выборов. Вечером того же дня появились сообщения, что ее заблокировали в здании ЦИК и не выпускали оттуда. Ближе к ночи она вышла из Центризбиркома, сказала, что «приняла решение» и уехала в неизвестном направлении. Глава МИД Литвы заявил, что Тихановская была задержана в Беларуси на 7 часов.