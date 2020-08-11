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Белорусская оппозиция создаст «комитет государственного спасения». В него позовут Тихановскую

Семён Гудошников
Сегодня в 16:06

Оппозиция Беларуси создаст «комитет государственного спасения», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на бывшего кандидата в президенты страны Валерия Цепкало. В него предложат войти Светлане Тихановской.

Цепкало отметил, что у комитета пока нет ни программы, ни территориального центра, а общение по большей части происходит удаленно. По его словам, оппозиция, «понимая ситуацию Светланы», будет объединяться «не вокруг лидера, а вокруг принципов».

На прошедших 9 августа президентских выборах в Беларуси Тихановская стала главной соперницей Александра Лукашенко. После ареста ее мужа Сергея Тихановского и экс-банкира Виктора Бабарико, считавшихся самыми сильными оппозиционными кандидатами, Тихановской удалось зарегистрироваться на выборах. А позже оппозиция объединилась вокруг нее как единого кандидата.

По данным штаба Тихановской, в разных регионах страны она набрала от 70 до 80% голосов. Предварительные данные белорусского ЦИК показывают обратные цифры — у Лукашенко 80,23%, у Тихановской 9,9%.

После объявления первых данных ЦИК о результатах выборов в Беларуси начались массовые протесты, которые переросли в столкновения с полицией. Против демонстрантов применяли резиновые пули и светошумовые гранаты, заведены десятки уголовных дел, более 3 тыс. человек задержаны. Во вторую ночь протестов к разгону демонстрантов присоединились военные.

10 августа Тихановская обжаловала результаты президентских выборов. Вечером того же дня появились сообщения, что ее заблокировали в здании ЦИК и не выпускали оттуда. Ближе к ночи она вышла из Центризбиркома, сказала, что «приняла решение» и уехала в неизвестном направлении. На следующий день Тихановская оказалась в Литве, куда, по ее словам она приехала к детям. В сети появилось обращение Тихановской, в котором она просит белорусов не выходить на улицу и не сопротивляться милиции. Ее соратники считают, что видео могло быть записано под давлением.

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