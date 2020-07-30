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Дайджест

Загадочная смерть рэпера в Петербурге, новая короткометражка Линча и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:52

Умер петербургский рэпер и участник Versus Battle Энди Картрайт. Жена расчленила его тело и разложила останки по пакетам. По словам женщины, музыкант скончался от передозировки наркотиками, а тело она расчленила, чтобы никто не узнал настоящую причину смерти Картрайта.

Против бойцов ЧВК «Вагнер», задержанных в Минске, возбудили уголовное дело о подготовке терактов. По данным местных правоохранителей, в Беларуси находились до 200 наемников, из которых 33 задержаны.

Суд продлил домашний арест Михаила Ефремова на полгода — до 22 января 2021 года. Следующее судебное заседание по делу о смертельном ДТП назначено на 5 августа.

В России за сутки выявили 5509 новых пациентов с коронавирусом. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране увеличилось до 834 499.

Евросоюз обновил список стран, из которых можно въезжать в ЕС. В него попали 12 государств, России среди них нет.

ФБК нашел у врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева дом и квартиру в Москве стоимостью около 100 млн рублей. Недвижимость оформлена на его родителей — врачей из Самары.

В Пресненском районном суде расторгли брак Марины и Артема Чайка. С кем останутся их несовершеннолетние дети, пока неясно.

В Москве в книжный магазин «Ходасевич» пришла полиция. Ее вызвали участники движения SERB, которые незадолго до этого вломились в магазин, распугали всех посетителей и забрали один из товаров — плакат с надписью «Marlboro».

Владелец другого московского книжного — «Фаланстер» — Борис Куприянов вынес книги для продажи на улицу. Так он хотел выразить доверие москвичам и оживить торговлю, но два чиновника в грубой форме потребовали «быстро все убрать».

Hurts анонсировали европейский тур «Faith Tour 2021». В России музыканты посетят 16 городов, причем Москву дважды. Одновременно синти-поп-дуэт представил новый концептуальный клип.

В этом году премию «Эмми» будут вручать удаленно из‑за пандемии коронавируса. Церемония намечена на 20 сентября, а ее участники (впервые!) смогут получить награду в пижаме.

Режиссер «Витьки Чеснока» Александр Хант снял сюрреалистичную короткометражку о коронавирусе, а Дэвид Линч выложил на YouTube свое новое творение — 12-минутный фильм о противостоянии паука и пчелы.

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Кыся (онлайн-трансляция)
Дмитрий Нагиев исполняет две роли в одном спектакле
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Юрий Анненков. Революция за дверью
Уникальная выставка, собранная по крупицам

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