«Мы сами придем к вам»: вручение премии «Эмми» в этом году пройдет удаленно

72-я церемония вручения премии «Эмми» пройдет удаленно из‑за пандемии коронавируса. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на заявление исполнительных продюсеров мероприятия.

Продюсеры шоу, в том числе Джимми Киммел, разослали номинантам письмо, в котором попросили подготовиться к проведению церемонии в домашних условиях. Они уточнили, что участники церемонии могут подключиться к трансляции вместе со своими близкими и выбрать одежду для церемонии на свой вкус — даже если это окажется пижама.

«Как вы, наверное, догадались, мы не собираемся звать вас 20 сентября приехать в Microsoft Theatre в центре Лос-Анджелеса. Вручение «Эмми» — это все еще важнейшая ночь телеиндустрии, но в этом году мы сами придем к вам», — написали продюсеры.

Для участия в премии не обязательно подключать к трансляции из дома, уточняют организаторы, это можно сделать из любого места по желанию номинанта. «Мы собираемся сделать так, чтобы вы выглядели великолепно — при помощи передовых технологий, хороших камер и освещения. С нетерпением ждем совместной работы с вами», — говорится в обращении к номинантам.

Под письмом поставили свои подписи пятеро исполнительных продюсеров 72-й церемонии вручения «Эмми»: Джимми Киммел, Иэн Стюарт, Реджи Хадлин, Гай Кэррингтон и Дэвид Джемми.

Номинанты на премию в этом году стали известны 28 июля. Лидерами по количеству номинаций стали «Хранители» от HBO, «Удивительная миссис Мейзел» от Amazon, «Озарк» от Netflix и «Наследники» от HBO. Посмотреть список номинаций можно здесь.

Церемония вручения наград пройдет 20 сентября.