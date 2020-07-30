Суд продлил домашний арест Михаилу Ефремову

Пресненский районный суд Москвы на полгода продлил срок домашнего ареста для актера Михаила Ефремова. Защита просила изменить меру пресечения. Об этом пишет РБК.

Теперь Ефремов останется под домашним арестом до 22 января 2021 года. Следующее судебное заседание по делу о смертельном ДТП назначено на 5 августа.

Михаил Ефремов попал в аварию 8 июня. Он пересек двойную сплошную в районе Смоленской площади, выехал на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями. Сам актер практически не пострадал, водитель грузового фургона Сергей Захаров погиб.

Позже в крови у Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. На актера завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Через пять дней после аварии Ефремов записал видео, в котором извинился перед семьей Сергея Захарова и заверил, что не будет включать связи, чтобы отмазаться.

Недавно стало известно, что актер отказался признать свою вину в аварии, хотя изначально считал себя виновным. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал это так: «Ефремов вправе признать вину и отказаться от нее по тысяче раз в день. Это его процессуальное право». Он добавил, что у него есть доказательства невиновности подзащитного.