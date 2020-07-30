Марина и Артем Чайка развелись. С кем останутся их несовершеннолетние дети, пока неясно

В Пресненском районном суде расторгли брак старшего сына бывшего генпрокурора Юрия Чайки Артема и Марины Чайки. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на своего корреспондента в зале суда.

С кем будут проживать несовершеннолетние дети пары, пока неизвестно. Суд рассмотрит этот вопрос отдельно. Всего у экс-супругов четверо детей, им 5, 17, 18 и 20 лет. Имущественных претензий Марина Чайка к своему бывшему мужу не выдвигала.

28 июля Марина Чайка записала видеообращение, где публично попросила у супруга развода и сообщила об угрозах разлучить ее с детьми. Женщина потребовала, чтобы муж отдал ей паспорт, и сказала, что собирается подать в суд.

Дети Чайки заняли сторону матери и заявили, что могут последовать вбросы информации от посторонних людей, обвиняющих женщину в ненормальности. Они попросили отца не разлучать их.