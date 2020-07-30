Hurts анонсировали европейский тур. Группа посетит 16 городов России

Первый концерт пройдет в Баку 11 февраля, после чего дуэт посетит Алматы и отправится в крупный тур по городам России. Hurts выступят в Москве, Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и многих других городах.

Дуэт заедет и в соседние страны — Украину, Беларусь, Латвию, Литву и Эстонию. Другие концерты пройдут в Великобритании, Германии, Финляндии, Швейцарии, Нидерландах, Польше, Словакии и Бельгии. Последнее выступление будет в Манчестере 16 апреля.

Адам Андерсон вместе со своим напарником Тео Хатчкрафтом основали Hurts в 2009 году. Их первые две пластинки, «Happiness» и «Exile», попали в десятку лучших альбомов в Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, Польше и Финляндии. Сейчас за плечами коллектива четыре лонгплея, последний из которых — «Desire» — вышел в сентябре 2017-го. Недавно музыканты анонсировали выход пятого студийного альбома под названием «Faith» 4 сентября 2020 года.