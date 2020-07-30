ФБК нашел у Михаила Дегтярева дом и квартиру в Москве стоимостью около 100 млн рублей

Фонд борьбы с коррупцией нашел у политика дом и квартиру в Москве, оформленные на родителей — врачей из Самары. Общая стоимость недвижимости оценивается почти в 100 млн рублей.

Дегтярев вместе с Жириновским занимается тем, что за деньги работает подобием оппозиции. 2013 год, выборы мэра Москвы. Дегтярев участвует: несет свою смешную чушь, Собянина и Путина не критикует, а, наоборот, хвалит и получает в итоге 2,9%.

Через месяц после выборов отец Дегтярева купил 16 соток в двух километрах от МКАДа и начал строить дом. По документам площадь этого дома — всего 266 квадратных метров, а реальная площадь (ее можно оценить по видео с дронов) — около 1000 квадратных метров. Строительство дома оценивается в 70 млн рублей.

Дегтярев участвовал в выборах мэра Москвы и в 2018 году. Тогда специальным распоряжением Департамента городского имущества ему по символической цене продали квартиру, которую он сразу же переоформил на мать, чтобы она не попала в его декларацию. Стоимость квартиры — 25 млн рублей.

11 июля в Хабаровске начались протесты, которые сразу же назвали самыми массовыми акциями в истории города, — на них выходят десятки тысяч человек. Митингующие требуют, чтобы бывшего губернатора Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации серии заказных убийств, судили в Хабаровске, а не в Москве. В последнее время среди лозунгов появились и антипутинские.

Врио губернатора Хабаровского края стал член партии ЛДПР, то есть однопартиец Фургала, Михаил Дегтярев, который до этого никак не был связан с краем. Он на протяжении нескольких дней отказывался выходить к протестующим и общаться с ними. 26 июля он все-таки появился у здания городской администрации. Правда, он сделал это, когда акция протеста закончилась и большинство участвовавших в ней хабаровчан разошлись. Некоторые местные жители считают, что вопросы врио губернатора задавали подставные люди.