Умер рэпер Энди Картрайт. Его жена расчленила тело

В Петербурге на 31-м году жизни умер рэпер Энди Картрайт (настоящее имя — Александр Юшко). Об этом пишет «Фонтанка».

Как рассказала жена рэпера, несколько дней назад он умер от передозировки наркотиками, а она расчленила тело и разложила останки по пакетам. По словам женщины, она не хотела, чтобы кто‑то узнал настоящую причину смерти Картрайта, поэтому решила, что муж «просто исчезнет». Однако, когда расчленила тело, не придумала, как избавиться от пакетов, и позвонила адвокату. Женщину задержали.

Энди Картрайт был баттл-рэпером, выступал на Versus Battle и на «Кубке МЦ». Также он выпустил несколько альбомов, последний — в 2018 году.