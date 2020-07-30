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Против бойцов ЧВК «Вагнер», задержанных в Минске, возбудили уголовное дело о подготовке терактов

Федор Кузьмин
Сегодня в 10:11

Против задержанных в Беларуси бойцов ЧВК «Вагнер» возбуждено уголовное дело о подготовке терактов. Об этом пишет местное издание tut.by со ссылкой на слова госсекретаря Совета безопасности страны Андрея Равкова.

Равков заявил, что на территории Беларуси находились до 200 боевиков, 33 из них задержали, а в данный момент идут поиски остальных. При этом он отметил, что уголовное дело возбуждено по статье «290 какой‑то», а бойцы ЧВК готовили террористический акт.

О том, что наемников ЧВК «Вагнер» задержали в столице Беларуси, стало известно вчера. Боевики, по данным белорусских правоохранителей, приехали в страну для «дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Сообщалось, что задержанные бойцы оказались в Минске в ночь на 25 июля и заселились в одну из гостиниц.

Писатель Захар Прилепин заявил, что среди задержанных россиян есть те, кто служил с ним в одном батальоне на Донбассе.

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