Владелец «Фаланстера» вынес книги для продажи на улицу. Чиновники тут же попросили все убрать

Владелец московского книжного магазина «Фаланстер» Борис Куприянов решил пойти по примеру магазинов Лондона, Парижа, Нью-Йорка и других западных городов — и вынес книги на улицу для продажи. Но почти сразу к магазину пришли два местных чиновника и в грубой форме потребовали «быстро все убрать». Об этом Куприянов рассказал в фейсбуке.

Предприниматель отметил, что решил вынести книги на улицу, изучив статью о восстановлении книжной торговли Германии. В ней сказано, что одной из самых эффективных мер по увеличению продаж после карантина является вынос книг рядом с магазином.

Но дело не только в деньгах: за время самоизоляции доверие между людьми выросло, и решение оставить книги рядом с «Фаланстером» стало жестом доверия москвичам. Книги на улице никто не охранял, а за все время пропало только две-три из сотни, говорит Куприянов.

«Мэрия Москвы никак не помогла мелкому бизнесу в связи с эпидемией и вынужденным закрытием, никак! Федералы помогли первый раз в моей жизни. Множество моих коллег и мы получили от федеральных властей реальную помощь, можно говорить, достаточна ли она, но она реальна. Москва же ни копейкой ни одному моему знакомому предпринимателю не помогла, ни копейкой», — заявил он.

Пришедшие чиновники, по словам книготорговца, вели себя грубо, а один из них напоминал манерами «мелкого братка из 90-х». Куприянов передает фразы, которыми чиновники общались с ним: «Кто тут главный», «Отошел, можете нам сказать», «Что я с вами буду разговаривать!», «Так, быстро все с улицы убрали, понятно!», «Там нет торговли, все книги продаются внизу», «Чего? Не поняли, по-плохому хотите! Быстро!».

«Не будут москвичи доверять власти, ни велодорожкам, ни плитке с тротуарами. А если что, мелкий чиновник, мельчайший, из управы «Тверская» поправит положение и доходчиво объяснит, кто хозяин и для кого этот город», — заключает владелец «Фаланстера».

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