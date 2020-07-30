В Москве в книжный магазин «Ходасевич» пришла полиция. Ее вызвали участники движения SERB. Об этом «Афише Daily» рассказал основатель книжного Стас Гайворонский.

По словам сотрудницы магазина, активисты SERB посетили «Ходасевич» незадолго до приезда полиции, распугали всех посетителей, морально угрожали окружающим, а также забрали один их товаров — плакат с надписью «Marlboro». Гайворонский уточнил «Афише Daily», что активистов SERB было трое, в том числе одна девушка. В магазине они в общей сложности провели около 40 минут и искали среди товаров экстремистские материалы.

Как отмечает активистка Мария Черных, внимание полиции привлек феминистский календарь «Солидарность», «где есть в том числе поддержка ЛГБТ». По сообщению «ОВД-инфо», сотрудники правоохранительных органов также содрали со стен магазина наклейки, которые посчитали политически агитационными. По словам Гайворонского, силовики запугивали сотрудников «Ходасевича», допрашивали их и «довели всех до истерики и слез».

В настоящий момент полиция составляет протокол. Что собираются вменять сотрудникам «Ходасевича», пока неизвестно. Магазин временно не работает. Завтра, как сообщил Гайворонский, «Ходасевич» надеются открыть и устроить запланированную ранее распродажу летней коллекции книг.