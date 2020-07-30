Евросоюз обновил список стран, из которых можно въезжать в ЕС. России в нем опять нет

Евросоюз обновил список стран, резидентам которых можно въезжать на территорию ЕС. В него попали 12 государств, России среди них нет.

В первой версии перечня было 14 государств, 11 из них — Австралия, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай, Южная Корея, Япония — попали в новый список, два, Алжир и Сербия, были исключены.

К странам, из которых можно въехать в ЕС, добавился Китай, но с одним условием — при взаимном снятии ограничений (сейчас границы КНР закрыты для европейцев). В следующий раз «белый список» пересмотрят в середине августа.

Россия возобновит международные полеты с 1 августа. Но только в три страны — Великобританию, Турцию и Танзанию. По данным источников «Интерфакса» и ТАСС, к ним могут добавиться еще четыре государства — Мальдивы, Южная Корея, Венгрия и ОАЭ.