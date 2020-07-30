Дэвид Линч выпустил 12-минутный фильм о пауке и пчеле

Во время пандемии коронавируса Дэвид Линч стал активно вести ютьюб-канал. Он выкладывает ежедневные отчеты о погоде, сериал «Над чем сегодня работает Дэвид?» о своих увлечениях во время карантина (например, он показывает, как сделать лампу или слив для раковины), а также короткометражные фильмы (например, «Кролики» и «The 3Rs») и другие проекты.

Недавно режиссер сказал, что может перестать заниматься ютьюб-каналом. Причины Линч не назвал, однако на протяжении уже нескольких месяцев ходят слухи, что режиссер работает над новым проектом. Возможно, это будет фильм или сериал для Netflix.