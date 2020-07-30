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Ночная прогулка в компании экзотических птиц в клипе Hurts «Somebody»

Семён Гудошников
Сегодня в 17:02

Британский дуэт Hurts представил клип на свой новый сингл «Somebody». Саму песню можно послушать в Apple Music, Spotify, YouTube Music, «Яндекс.Музыке» и «ВКонтакте», а посмотреть клип — на YouTube.

Видео получилось концептуальным, как это часто бывает у Hurts. Хатчкрафт ходит по сюрреалистичному городу, населенному экзотическими птицами, его осторожные шаги сдерживаются сильными рывками, как будто из него изгоняют демона. Кульминацией клипа становятся бешеные танцевальные движения.

«Somebody» — песня о неповиновении, о силе, о том, как подняться после падения. Это смена курса по сравнению с нашими предыдущими песнями, но она демонстрирует мощь и энергию, захватившие часть альбома», — говорят сами музыканты.

Недавно Hurts анонсировали выход пятого студийного альбома «Faith» (он должен появиться в сентябре). В него попадут как выпущенные ранее треки «Voices», «Suffer» и «Redemption», так и новинка «Somebody». В поддержку пластинки группа отправится в европейский тур, во время которого посетит 16 городов России.

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