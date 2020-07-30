«Карантин»: Александр Хант снял короткометражку о коронавирусе

Короткометражный фильм рассказывает о бухгалтере Ирине, которая принимает решение отправиться в офис посреди пандемии, для того чтобы перечислить зарплату работникам фирмы. Впрочем, ее планы рушатся, когда встречает параноидального охранника Бориса, охраняющего офис не только от взломщиков, но и от коронавируса.

Российский режиссер Александр Хант снял юмористическую короткометражку «Карантин» о пандемии. Видео он опубликовал на своем ютьюб-канале «Журнал Главбух» .

Сообщается, что съемки ленты проходили в Екатеринбурге «в течение трех ночных смен». В главных ролях снялись Ирина Пегова и Роман Фомин, а сценарий к фильму Хант писал вместе с Владиславом Малаховым, с которым вместе работал над фильмом «Межсезонье».

Хант ранее ответил на анкету «Афиши Daily» для молодых режиссеров. Узнать его ответы можно здесь. Интервью Ханта о подростках, проблемах и кино можно прочитать здесь.