перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images Иван Сафронов сдал тест на коронавирус. Он дал отрицательный результат
Иван Сафронов сдал тест на коронавирус. Он дал отрицательный результат 11:28
Брендан Глисон в роли Дональда Трампа в тизере мини-сериала «Закон Коми» 11:15
«Мы сами придем к вам»: вручение премии «Эмми» в этом году пройдет удаленно 11:08
В России за сутки выявили 5509 случаев коронавируса 10:40
Против бойцов ЧВК «Вагнер», задержанных в Минске, возбудили уголовное дело о подготовке терактов 10:11
Для нас/YouTube Умер рэпер Энди Картрайт. Его жена расчленила тело
Умер рэпер Энди Картрайт. Его жена расчленила тело 10:08
«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину упал до минимума за последние три года 9:34
Братьев Ротенбергов обвинили в обходе санкций при помощи покупки картин 8:59
Новый альбом Мэрилина Мэнсона «We Are Chaos» выйдет в сентябре 3:49
Napoleonschwan/Pixabay На Netflix появятся сразу семь культовых ситкомов о темнокожих людях
На Netflix появятся сразу семь культовых ситкомов о темнокожих людях 2:57
Аккаунты рэпера Wiley удалили во всех соцсетях. Все из‑за антисемитских высказываний 2:03
Disclosure выпустили клип на трек «Douha (Mali Mali)», записанный вместе с Фатуматой Диаварой 1:27
В Москве передвинули башню XIX века. Так ее спасли от сноса 0:43
Джордж Мартин не дописал «Ветра зимы» к июлю. За это фанаты хотят запереть его в хижине Вчера в 23:54
«вДудь»/YouTube Вышел новый «вДудь». Его героем стал стендап-комик Иван Усович
Вышел новый «вДудь». Его героем стал стендап-комик Иван Усович Вчера в 23:10
Власти будут стимулировать автопроизводителей устанавливать в машинах алкозамки Вчера в 22:12
Джордан Пил и Исса Рей объединятся для фильма о магической выгребной яме Вчера в 21:26
На директора фонда «Русь сидящая» подал в суд сын. Он обвиняет Ольгу Романову в мошенничестве Вчера в 21:23
«Ultima Яндекс.Такси» и Александр Сысоев проводят фестиваль дневной гастрономии Вчера в 20:40
Ученые оживили морские бактерии возрастом более 100 миллионов лет Вчера в 20:18
Отключить рекламу

В России за сутки выявили 5509 случаев коронавируса

Анастасия Цой
Сегодня в 10:40

В России за сутки выявили 5509 случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

Больше всего новых заболевших в Москве, Свердловской области, Ханты-Мансийском АО, Петербурге, Нижегородской, Иркутской, Мурманской, Московской, Ростовской, Челябинской областях, Красноярском, Хабаровском и Ставропольском краях, Ямало-Ненецком АО.

За сутки выздоровели 9322 человека, за все время — более 629 тыс. Умерли 129 пациентов, за весь период — 13 802. Всего в стране зафиксировано 834 499 заболевших.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся COVID-19 превысило 17 млн человек. Более 9,9 млн из них выздоровели, свыше 667 тыс. умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (4,4 млн), на втором — Бразилия (2,5 млн), на третьем — Индия (1,5 млн).

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
драма
Дылда
Новый фильм режиссера «Тесноты»: история про сестринство в послевоенном Ленинграде
рок
Игорь Растеряев (онлайн-трансляция)
Исполнитель душевных песен под аккордеон
мелодрама
Верю в любовь
Реальная история любви молодого музыканта к больной жене
биография
Зеленая книга
Оскароносная драма про дружбу черного пианиста и его белого водителя
драматический
Кыся (онлайн-трансляция)
Дмитрий Нагиев исполняет две роли в одном спектакле
драматический
Калигула (онлайн-трансляция)
Евгений Миронов в спектакле Эймунтаса Някрошюса
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить