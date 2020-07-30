Больше всего новых заболевших в Москве, Свердловской области, Ханты-Мансийском АО, Петербурге, Нижегородской, Иркутской, Мурманской, Московской, Ростовской, Челябинской областях, Красноярском, Хабаровском и Ставропольском краях, Ямало-Ненецком АО.

В России за сутки выявили 5509 случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

За сутки выздоровели 9322 человека, за все время — более 629 тыс. Умерли 129 пациентов, за весь период — 13 802. Всего в стране зафиксировано 834 499 заболевших.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся COVID-19 превысило 17 млн человек. Более 9,9 млн из них выздоровели, свыше 667 тыс. умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (4,4 млн), на втором — Бразилия (2,5 млн), на третьем — Индия (1,5 млн).