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Опубликованы итоги онлайн-голосования по Конституции 21:14
Акции против «обнуления», победители кинофестиваля «Зеркало» и другие новости дня 20:56 Дайджест
Более 10 избирателей в Подмосковье не смогли проголосовать, поскольку их голоса уже использовали 20:11
«Яндекс.Лавка» В «Яндекс.Лавке» признали пластиковые пакеты экологичнее бумажных. Теперь сервис перейдет на них
В «Яндекс.Лавке» признали пластиковые пакеты экологичнее бумажных. Теперь сервис перейдет на них 19:24
В Петербурге началась акция против поправок в Конституцию. Четыре человека задержаны Обновлено в 18:26
Cirque du Soleil ожидает, что шоу возобновятся не раньше 2021 года 18:18
Кирилл Серебренников дал интервью The Hollywood Reporter. Вот его главные тезисы 17:31
Жертвам Харви Вайнштейна выплатят компенсацию — 19 млн долларов 16:53
Chris Henry/Unsplash В РПЦ высказались против движения Black Lives Matter
В РПЦ высказались против движения Black Lives Matter 15:50
Россия заняла четвертое место в мире по количеству миллиардеров 15:38
В России пройдет онлайн-фестиваль современного искусства EverArt Weekend 15:15
ЦИК назвал предварительные итоги голосования по Конституции 15:07
В Норильске возбудили уголовное дело о сбросе отходов в реку фабрикой «Норникеля» 14:28
Активисты выложили телами цифру 2036 на брусчатке Красной площади. Их задержала полиция Обновлено в 14:12
Gage Skidmore/Wikipedia Сестра обвинила «разрушителя легенд» Адама Сэвиджа в сексуальном насилии, когда они были детьми
Сестра обвинила «разрушителя легенд» Адама Сэвиджа в сексуальном насилии, когда они были детьми 13:16
Кинофестиваль «Зеркало» объявил победителей. Главную награду получил индийский фильм 13:08
«Мы все люди, бывает»: губернатор Петербурга о нападении полицейского на журналиста «Медиазоны» 12:40
В «ВКонтакте» заблокировали группу «Мужское Государство» за «призывы к насильственным действиям» 11:50
Вышел трейлер документального сериала о величайших спортсменах современности 10:56
В России выявили 6556 случаев коронавируса 10:45
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Акции против «обнуления», победители кинофестиваля «Зеркало» и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:56

На Дворцовой площади в Петербурге прошла акция против поправок в Конституцию. Четыре человека задержаны.

В Москве активисты выложили своими телами цифру 2036 на брусчатке Красной площади. Их задержали и отвезли в полицейский участок, но после отпустили без составления протоколов.

В России за сутки выявили 6556 случаев коронавируса. С начала эпидемии в стране зафиксировано 654 405 заболевших.

На 69-м году жизни умер актер театра и кино, заслуженный артист России Виктор Проскурин. Он играл в «Большой перемене» и «Приключениях Шерлока Холмса».

Кирилл Серебренников дал американскому изданию The Hollywood Reporter первое интервью после приговора по делу «Седьмой студии». Мы выписали из него основные тезисы.

Россия заняла четвертое место в мире по количеству миллиардеров. Ее обогнали США, Германия и Китай.

Губернатор Петербурга Александр Беглов прокомментировал нападение полицейского на журналиста «Медиазоны». «Многие устали, у каждого свой характер, у каждого свой эмоциональный настрой», — заявил он.

В «ВКонтакте» заблокировали группу «Мужское Государство» за «призывы к насильственным действиям». «Ну забанили и забанили, че бухтеть то», — прокомментировал ситуацию администратор паблика Владислав Поздняков.

Пять российских кинематографистов получили приглашения стать академиками «Оскара». Среди них Игорь Литонинский, Виталий Манский, Марина Разбежкина, Павел Дореули и Дмитрий Токояков.

Кинофестиваль «Зеркало» объявил победителей. Гран-при получил индийский фильм «Назир» режиссера Аруна Картика. Полный список лауреатов можно посмотреть здесь.

Сет Роген работает над новой киноадаптацией «Черепашек-ниндзя». На этот раз мультсериал выпустит студия Nickelodeon Animation совместно с компанией Point Grey Pictures.

В сети появился трейлер документального сериала «Greatness Code» о величайших спортсменах современности, а также трейлер фильма «Сделано в Италии», главную роль в котором сыграл британский актер Лиам Нисон.

Disclosure выпустили клип на новый трек «My High», записанный вместе с Aminé и Slowthai. Он появится в грядущем альбоме музыкантов «Energy», который выйдет в августе.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

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  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

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  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

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Гай Ричи возвращается к истокам
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Приятная драма про дружбу черного пианиста и его белого водителя

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