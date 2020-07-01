Акции против «обнуления», победители кинофестиваля «Зеркало» и другие новости дня

На Дворцовой площади в Петербурге прошла акция против поправок в Конституцию. Четыре человека задержаны.

В Москве активисты выложили своими телами цифру 2036 на брусчатке Красной площади. Их задержали и отвезли в полицейский участок, но после отпустили без составления протоколов.

В России за сутки выявили 6556 случаев коронавируса. С начала эпидемии в стране зафиксировано 654 405 заболевших.

На 69-м году жизни умер актер театра и кино, заслуженный артист России Виктор Проскурин. Он играл в «Большой перемене» и «Приключениях Шерлока Холмса».

Кирилл Серебренников дал американскому изданию The Hollywood Reporter первое интервью после приговора по делу «Седьмой студии». Мы выписали из него основные тезисы.

Россия заняла четвертое место в мире по количеству миллиардеров. Ее обогнали США, Германия и Китай.

Губернатор Петербурга Александр Беглов прокомментировал нападение полицейского на журналиста «Медиазоны». «Многие устали, у каждого свой характер, у каждого свой эмоциональный настрой», — заявил он.

В «ВКонтакте» заблокировали группу «Мужское Государство» за «призывы к насильственным действиям». «Ну забанили и забанили, че бухтеть то», — прокомментировал ситуацию администратор паблика Владислав Поздняков.

Пять российских кинематографистов получили приглашения стать академиками «Оскара». Среди них Игорь Литонинский, Виталий Манский, Марина Разбежкина, Павел Дореули и Дмитрий Токояков.

Кинофестиваль «Зеркало» объявил победителей. Гран-при получил индийский фильм «Назир» режиссера Аруна Картика. Полный список лауреатов можно посмотреть здесь.

Сет Роген работает над новой киноадаптацией «Черепашек-ниндзя». На этот раз мультсериал выпустит студия Nickelodeon Animation совместно с компанией Point Grey Pictures.

В сети появился трейлер документального сериала «Greatness Code» о величайших спортсменах современности, а также трейлер фильма «Сделано в Италии», главную роль в котором сыграл британский актер Лиам Нисон.

Disclosure выпустили клип на новый трек «My High», записанный вместе с Aminé и Slowthai. Он появится в грядущем альбоме музыкантов «Energy», который выйдет в августе.