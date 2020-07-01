Российских кинематографистов пригласили стать академиками «Оскара»

Пятеро российских кинематографистов получили приглашения вступить в американскую Академию кинематографических искусств и наук. Об этом сообщается на сайте организации.

Академиками «Оскара» могут стать монтажер Игорь Литонинский, работавший над «9 ротой», «Дылдой» и «Сталинградом», режиссеры-документалисты Виталий Манский и Марина Разбежкина, а также звукорежиссер Павел Дореули и супервайзер визуальных эффектов Дмитрий Токояков.

Помимо них, приглашения разослали еще 814 кинематографистам из 67 стран — тем, кто, по мнению киноакадемии, «внес существенный вклад в кинематограф».

В 2021 году церемония вручения «Оскар» пройдет на два месяца позже, чем обычно. Такое решение киноакадемия приняла в связи с пандемией коронавируса, которая приостановила съемочный процесс весной 2020 года.